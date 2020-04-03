Власти Кубани рассказали, кому положен спецпропуск и как его получить

В администрации Краснодарского края 3 апреля объяснили, кому положены спецпропуска и как их можно получить

В Краснодарском крае вечером 31 марта ввели карантин. Он запрещает заезжать транзитному транспорту в населенные пункты, выходить из дома без особой необходимости, в том числе на машине. Люди могут покинуть дом, чтобы сходить в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, а также при необходимости ухода за пожилыми и больными родственниками или нужде ездить на работу (когда удаленный режим невозможен).

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Чтобы сходить в магазин или аптеку, ничего дополнительно не требуется. Для остальных случаев необходимы специальные документы. Для работников предприятий, которым разрешено работать на период карантина (их перечень определила мэрия), нужен специальный пропуск и приказ от начальства. Накануне власти Краснодара рассказали, как получить спецпропуск для движения на машине внутри города. В Краснодаре он будет черно-желтым. К вечеру 2 апреля мэрия Краснодара создала отдельный сайт, на котором можно подать заявку на получение спецпропуска для передвижения на автомобиле

Утром власти Кубани напомнили, что режим передвижения жителей края во время карантина регулируется с помощью специальных пропусков. Их утвердило краевое министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, они являются индивидуальными и выдаются по предварительной заявке следующим гражданам: работникам, чьи организации продолжают работу в период карантина и включены в утвержденные перечни (пропуска для каждого работника и на каждое транспортное средства выдаются отдельно);

жителям края, которым по семейным обстоятельствам необходим срочный выезд за пределы муниципального образования (пропуска для каждого человека и на каждое личное транспортное средства выдаются отдельно);

волонтерам, помогающим маломобильным категориям граждан.

Волонтеры и жители края, которым по семейным обстоятельствам необходим срочный выезд за пределы муниципалитета, могут самостоятельно получить пропуска в муниципальном образовании по месту жительства (регистрации) по заявлению. Работникам пропуска должны оформить работодатели — они должны отправить заявку в муниципалитет. Уточнить информацию можно по телефону единой горячей линии краевого оперативного штаба: 8-800-707-07-11, а также по телефонам горячих линий в муниципальных образованиях.