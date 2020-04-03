Адыгея получит почти 16 млн рублей на выплаты врачам, лечащим от коронавируса

Правительство РФ распределило между регионами средства на стимулирующие выплаты медработникам, которые помогают людям во время пандемии коронавируса

Медработникам Адыгеи выделили более 15,9 млн рублей, распоряжение об этом опубликовали на сайте правительства России.

Накануне стало известно, что в республике выделили 5 млн рублей на закупку товаров первой необходимости для пожилых людей и инвалидов. Бесплатные наборы волонтеры начнут развозить с 6 апреля. Кроме того, глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в республике для борьбы с пандемией увеличат расходы на здравоохранение. Дополнительные 104 млн рублей пойдут на закупку лекарств, медицинских средств защиты и медоборудование.

«Мы должны сберечь здоровье каждого врача. Они сегодня находятся на переднем крае борьбы с эпидемией. Минздраву поручаю строго исполнить решение по финансовому стимулированию медработников, а также создать необходимые условия для врачей, подключать студентов, преподавателей медвуза», — сказал Кумпилов.

По данным Роспотребнадзора Адыгеи, к 3 апреля число больных коронавирусом в республике не изменилось — проходят лечение 5 человек, число пациентов с подозрением на инфицирование выросло на 6 человек — до 17. Первый пациент, у которого диагностировали инфекцию, идет на поправку. Состояние одного больного — средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.