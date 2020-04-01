Муфтият Адыгеи и Кубани ввел ограничения на свадебные и похоронные обряды

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения.

24 марта ДУМ Адыгеи и Краснодарского края до 20 апреля приостановило работу всех мечетей на территории края и республики. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака.

Как сообщили в муфтияте, с 1 апреля приостанавливается прием заявлений о заключении религиозного брака. По уже принятым заявлениям бракосочетания будут проведены. Однако к присутствию на церемонии допускаются: жених, невеста, два свидетеля (мужчины), опекун невесты или его представитель, один фото- или видеооператор.

При проведении похоронных обрядов мусульман муфтият рекомендовал воздержаться от их посещения лицам старше 60 лет. Тем, кто присутствует на похоронах, необходимо соблюдать дистанцию, не задерживаться без острой необходимости.

«В случае наступления смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией погребение умершего будет осуществляться в особом порядке соответствующими службами в соответствии с законодательством РФ. Джаназа-намаз в данном случае будет проводиться на расстоянии от умершего или после окончания захоронения над могилой», — отмечается в сообщении ДУМ Адыгеи и Кубани.

Напомним, на прошлой неделе из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили.

С 1 апреля запретили проведение ярмарок выходного дня, со 2 апреля и до особого распоряжения в Адыгее также не будут работать рынки.

По данным Роспотребнадзора по Адыгее на 1 апреля, в республике выявили 15 человек с подозрением на коронавирус, у четырех из них диагноз подтвердился. Большинство контактировали с зараженными, которые прибыли из Москвы. Все они проходят лечение в инфекционной больнице, состояние здоровья удовлетворительное, никто не подключен к аппарату ИВЛ, сообщил порталу Юга.ру министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Власти республики ранее заявили, что в регионе нет проблем с проведением тестирования граждан на коронавирус. Там создали запас из 2,8 тыс. тест-систем. В ближайшее время в республику поступит еще 6 тыс. тест-систем и два новых аппарата для исследований.

На момент выхода новости в мире известно о 887 тыс. заболевших, выздоровело 185 тыс. человек, умерло 44 тыс. зараженных. В России количество инфицированных к 1 апреля достигло 2 тыс. 777 человек.