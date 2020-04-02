В Адыгее выделили 5 млн рублей на продуктовые наборы для пожилых людей

Адыгея

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Из-за коронавируса из резервного фонда кабмина Адыгеи выделили 5 млн рублей на закупку товаров первой необходимости для пожилых людей и инвалидов

По данным министерства труда и соцразвития Адыгеи, в республике около 5 тыс. пожилых людей и инвалидов, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе главы региона.

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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. Кроме того, 30 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости.

В конце марта из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проведение ярмарок выходного дня и закрыли рынки.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 2 апреля на совещании с главами муниципальных образований поручил в каждом поселении выявить одиноко проживающих инвалидов, оказать им необходимую помощь, в том числе по доставке продуктов питания. В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что в настоящее время идет работа по формированию социальных наборов, в их состав войдет 15 наименований продуктов питания и средства гигиены.

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«Теперь около 5 тыс. пожилых или маломобильных граждан, а также пенсионеров и лиц, оказавшихся в трудных жизненных условиях, смогут получить данные наборы единовременно и бесплатно уже в ближайшие дни», — отметили в пресс-службе главы Адыгеи.

Дополнительно ожидаются федеральные средства для оказания такой же адресной помощи нуждающимся лицам старше 65 лет. По данным Роспотребнадзора по Адыгее, на 2 апреля в республике коронавирус подтвердили у пяти человек, с подозрением госпитализировали 11 пациентов.

«Почти у всех заболевание проходит в легкой форме. Никто не подключен к аппарату ИВЛ. Только у одной женщины состояние средней тяжести. Все пациенты получают необходимую терапию. Создан запас лекарственных средств и оборудования», — сообщил Кумпилов.

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