В Адыгее выделили 5 млн рублей на продуктовые наборы для пожилых людей

Из-за коронавируса из резервного фонда кабмина Адыгеи выделили 5 млн рублей на закупку товаров первой необходимости для пожилых людей и инвалидов

По данным министерства труда и соцразвития Адыгеи, в республике около 5 тыс. пожилых людей и инвалидов, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе главы региона.

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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. Кроме того, 30 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости. В конце марта из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проведение ярмарок выходного дня и закрыли рынки.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 2 апреля на совещании с главами муниципальных образований поручил в каждом поселении выявить одиноко проживающих инвалидов, оказать им необходимую помощь, в том числе по доставке продуктов питания. В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что в настоящее время идет работа по формированию социальных наборов, в их состав войдет 15 наименований продуктов питания и средства гигиены.