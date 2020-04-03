Адыгея направит более 100 млн рублей на закупку лекарств и медоборудования

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 2 апреля заявил, что в республике для борьбы с пандемией увеличат расходы на здравоохранение

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. С 25 марта почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию. Кроме того, 30 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости.

По словам Кумпилова, ранее из республиканского бюджета на эти цели направили 17 млн рублей. Сейчас выделили еще 50 млн рублей. Они пойдут на закупку лекарств, медицинских средств защиты. На полученные из федерального бюджета 54 млн рублей должны закупить медоборудование.

В конце марта из-за коронавируса в республике закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. С 1 апреля Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края рекомендовало перенести свадьбы, а при проведении похоронных обрядов минимизировать число участников церемонии. Также с 1 апреля в республике запретили проводить ярмарки выходного дня и закрыли рынки.

Накануне стало известно, что в республике выделили 5 млн рублей на закупку товаров первой необходимости для пожилых людей и инвалидов. Бесплатные наборы волонтеры начнут развозить с 6 апреля.

«Сейчас нам важно реализовать весь комплекс профилактических мер, в том числе по дезинфекций улиц и общественных территорий. Также нужно продолжить разъяснительную работу по соблюдению режима самоизоляции. Этот же вопрос мы прорабатывали с лидерами конфессий. Есть полное взаимопонимание по минимизации скопления людей во время похоронных обрядов и по переносу свадебных мероприятий на более благоприятный период», — отметил Кумпилов.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что для лечения больных в республике создали запас лекарств, к уже существовавшим в наличии 104 аппаратам ИВЛ дополнительно приобрели 15, ожидается поставка еще 24 аппаратов. Закуплено 146 тыс. медицинских масок. В первую очередь ими обеспечат медработников и сотрудников учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность республики.