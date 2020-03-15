«Ты и так умрешь»: Кадыров высказался о панике из-за коронавируса

Чечня

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14 марта в сети появился ролик, в котором глава Чечни Рамзан Кадыров сказал о том, что не стоит паниковать из-за распространения коронавируса

Рамзан Кадыров успокоил в своем выступлении тех, кто переживает из-за возможности заболеть новой формой коронавируса:
«Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь».

Глава республики добавил, что «люди только об этом и говорят: в WhatsApp, везде». Он отметил, что в мире «тысячами умирают от гриппа», и «это тот же вирус».

«Те, у кого есть здоровье, его перенесут. Те, у кого его нет, не перенесут», — перевела слова Кадырова «Русская служба BBC».

Он заключил, что надо пить лимон с медом, а также есть чеснок — «кровь чистая будет».

Ранее Кадыров более подробно рассказал о том, как следет бороться с коронавирусом. Он призвал отказаться от участия в массовых мероприятиях и отказаться от зарубежных поездок.

Коронавирус Рамзан Кадыров

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