В Чечне умер первый пациент с коронавирусом

Чечня

Распечатать

В Чечне скорчалась женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19

23 марта Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. В тот же день Чечня, где на тот момент не было выявлено ни одного зараженного COVID-19, первой в России приняла органичительные меры — закрыла заведения общепита. На следющий день появилась официальная инфорация о первом больном коронавирусом на территории республики, еще у трех человек было подозрение на заражение. Глава Чечни Рамзан Кадыров поругал их и сказал, что смерть — лучшее наказание для тех, кто заражает окружающих.

Читайте также:

Утром 1 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 440 новых случаях заражения в 35 регионах России, один из них — в Чечне. Всего в республике находились десять инфицированных. Вскоре стало известно, что одна пациентка скончалась.

Погибшей оказалась 82-летняя пенсионерка, рассказала руководитель Роспотребнадзора Чечни Рита Термулаева корреспонденту РИА «Новости». 24 марта женщина на поезде вернулась в Чечню из Москвы, где встречалась с дочерью, которая была за границей.

Читайте также:

На момент выхода новости в мире известно о 877,4 тыс. заболевших, выздоровели 185,2 тыс. человек, умерли 43,5 тыс. человек.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Коронавирус Рамзан Кадыров смерть

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Куда звонить по поводу получения спецпропусков в Краснодаре и крае. Список номеров для консультаций
«Спасем тех, кто спасает нас». Благотворительные фонды всей России попросили о помощи
Во время строительства трассы из Краснодара к Крымскому мосту не будут ограничивать движение
Более 100 нарушителей самоизоляции поймали на Кубани за две недели
Чечня с 5 апреля полностью закроет свои границы
В парках Краснодара каждые 20 минут будут звучать аудиопризывы сидеть дома

Лента новостей

Реклама на портале