В Чечне умер первый пациент с коронавирусом

В Чечне скорчалась женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19

23 марта Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении темпов распространения коронавируса в мире. В тот же день Чечня, где на тот момент не было выявлено ни одного зараженного COVID-19, первой в России приняла органичительные меры — закрыла заведения общепита. На следющий день появилась официальная инфорация о первом больном коронавирусом на территории республики, еще у трех человек было подозрение на заражение. Глава Чечни Рамзан Кадыров поругал их и сказал, что смерть — лучшее наказание для тех, кто заражает окружающих.

Утром 1 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 440 новых случаях заражения в 35 регионах России, один из них — в Чечне. Всего в республике находились десять инфицированных. Вскоре стало известно, что одна пациентка скончалась.

Погибшей оказалась 82-летняя пенсионерка, рассказала руководитель Роспотребнадзора Чечни Рита Термулаева корреспонденту РИА «Новости». 24 марта женщина на поезде вернулась в Чечню из Москвы, где встречалась с дочерью, которая была за границей.

Читайте также: Чеченские чиновники перечислят медикам половину своих зарплат