Чечня первой в России закрыла рестораны и кафе из-за коронавируса. Будут ли компенсации бизнесу — неизвестно

Чечня, Вся Россия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 марта сообщил, что в республике закроют большинство кафе и ресторанов, чтобы не допустить распространения коронавируса, и сделают бесплатную доставку

Кадыров подчеркнул, что главная задача власти и общества — не дать эпидемии распространиться, поэтому в республике принимается ряд мер.

«Я поручил внести определенные коррективы в работу ресторанов и кафе. Во-первых, нельзя проводить массовые мероприятия, в частности, свадьбы, разные банкеты и прочее. Большинство ресторанов и кафе будут закрыты для посетителей. Одновременно во всех ресторанах работают службы доставки. В любой конец города быстро доставят блюда курьеры», — написал глава республики в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что исключение сделают для нескольких заведений в наиболее людных местах, чтобы могли поесть гости Грозного.

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Предусматриваются ли какие-либо компенсации бизнесу, Кадыров не уточнил. На момент выхода новости документы об ограничениях на сайте главы республики не опубликованы. «Коммерсантъ» написал, что в пабликах появились фото закрытых грозненских кафе, а журналист Владимир Севериновский написал, как стал свидетелем введения «ресторанного карантина»: «Сижу в Грозном, ужинаю в кафе. Вдруг входят крепкие ребята в защитной форме, всех выпроваживают и объявляют карантин. Даже не дали доесть последнее блюдо».

Кадыров также попросил жителей региона не посещать общественные места с детьми, а пожилых людей без особой необходимости не покидать квартиры и дома. Он подчеркнул, что «ни одна семья в ЧР не останется без продуктов питания», отметив, что в республике работают волонтеры Фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова, которые ежедневно развозят продукты.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 23 марта в России известно о 438 заразившихся. На момент публикации новости известно о 367 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 100 тыс. выздоровевших и 16 тыс. умерших.

В Чечне случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, на карантине находятся 364 человека.

Грозный Еда Здравоохранение Коронавирус Рамзан Кадыров Рестораторы

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