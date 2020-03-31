Чеченские чиновники перечислят медикам половину своих зарплат

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чеченские чиновники и полицейские сами изъявили желание перечислить половину своих зарплат медиками, которые работают с зараженными коронавирусом полицейскими

Он отметил, что эти медики находятся на передовой борьбы с всемирным злом и являются национальными героями. А решение чеченских чиновников подтвердило, что в его команде трудятся настоящие патриоты Отечества.

«Через оперативный штаб ко мне обратились члены правительства, депутаты парламента, главы районных и поселковых муниципальных образований, руководители управлений, отделов, ведомств, командный состав подразделений МВД и УФСВНГ РФ по ЧР, начальники отделов полиции и другие с предложением перечислить половину месячной зарплаты на счет поддержки врачей и медсестер, работающих с больными Covid-19. Я поддержал эту инициативу! Искренно благодарен всем, кто решил помочь медицинским работникам. Они этого заслужили своим героическим трудом», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. После этого региональные власти начали вводить более строгие меры профилактики, чтобы уменьшить дальнейшее распространение — например, приостанавливать автобусное сообщение между городами и закрывать торговые центры, кафе и рестораны.

Однако в Чечне закрыли заведения еще до выступления президента — 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором из-за коронавируса перестали работать места общественного питания. Спустя день стало известно о первом инфицированном в Чечне и трех подозреваемых на заражение. Глава региона Рамзан Кадыров поругал последних и назвал смерть лучшим наказанием для них. 28 марта в республике ограничили передвижение транспорта и граждан — в Чечню и Грозный ограничили въезд, а жителям запретили находиться вне места постоянного проживания.

Сейчас в республике девять зараженных коронавирусом.

На момент выхода новости в мире известно о 838 тыс. заболевших, выздоровели 175 тыс. человек, умерли 41 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 31 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли.