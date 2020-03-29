В Чечне закрыли въезд в республику и запретили выходить из дома без необходимости
Власти Чечни 28 марта рассказали о новых ограничениях в республике в связи с распространением коронавируса
Напомним, С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. После этого региональные власти начали вводить более строгие меры профилактики, чтобы уменьшить дальнейшее распространение — например, приостанавливать автобусное сообщение между городами и закрывать торговые центры, кафе и рестораны.
Однако в Чечне закрыли заведения еще до выступления президента — 23 марта республика стала первым регионом в стране, в котором из-за коронавируса перестали работать места общественного питания. Спустя день стало известно о первом инфицированном в Чечне и трех подозреваемых на заражение. Глава региона Рамзан Кадыров поругал последних и назвал смерть лучшим наказанием для них. Позже количество инфицированных в регионе увеличилось до пяти.
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28 марта Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что принято решение резко ограничить передвижение транспорта и граждан:
«Практика показала, что остановить распространение коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер. Несмотря на неоднократные предупреждения, не все осознают всю глубину надвигающейся опасности. Не все остаются дома, зарегистрированы факты въезда в ЧР граждан, заразившихся вирусом», — отметил он.
Кадыров добавил, что в Чечню и Грозный ограничили въезд, а жителям запретили находиться вне места постоянного проживания. Исключения сделали для доставки продовольствия и лекарств, экстренных служб, работников власти и силовых ведомств. Кадыров подчеркнул, что меры временные и будут скорректированы в зависимости от ситуации.
Также в субботу председатель парламента и руководитель оперативного штаба Магомед Даудов сообщил, что с 29 марта в республике вводят «жесткий каранин»: запрещено выходить на улицу за исключением похода в аптеку, магазин или наличия медицинских показаний.
«До сих пор патрульные машины ездили по улицам, призывая к самоизоляции, с завтрашнего дня будут отводить домой и штрафовать по закону», — цитирует его ТАСС.
К моменту публикации новости в мире инфицировано 665,6 тыс. человек, 30,8 тыс. умерли, 141,7 тыс. выздоровели. 28 марта стало известно, что за последние сутки в 26 регионах России выявили 228 новых заболевших COVID-19. Всего в стране официально известно об 1 тыс. 264 инфицированных. Четверо из них умерли.
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