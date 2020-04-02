В Новороссийске должны были планово отключить воду. Власти запретили это делать во время пандемии
В Новороссийске с 15 апреля планировали частично отключить горячую воду на две недели, однако теперь это под вопросом
Накануне в Краснодарском крае зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусом. До этого в регионе выявили 17 человек с заражением, при этом один из пациентов проездом следовал в Москву. Два пациента уже выздоровели, одного 31 марта выписали из больницы в Сочи, другого — там же на следующий день. Два больных находятся в тяжелом состоянии.
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На официальном сайте АО «АТЭК» еще 27 марта опубликовали список домов в Приморском и Центральном районах Новороссийска, где с 15 по 28 апреля собирались отключить горячую воду для ремонта котельных. В список попали дома по следующим адресам:
- Анапское шоссе, 25, 27, 29, 37 и 39;
- улица Видова, 56, 58, 65, 79, 83, 85 и 87;
- улица Козлова, 56, 72, 103;
- улица Кутузовская, 13, 15, 17;
- улица Московская, 5, 7 и 9;
- улица Щорса, 3;
- улица Советов, 23;
- улица Рубина, 11.
2 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске, как и в других городах края, во время пандемии не будут отключать услуги ЖКХ. Краевое министерство ТЭК и ЖКХ рекомендовало не устанавливать ограничений в подаче воды и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением. Все ремонтные и текущие работы перенесут на другое время, добавили в пресс-службе администрации края.
Напомним, на момент публикации новости известно о 939,4 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 195 тыс. человек, скончались 47,2 тыс. заболевших. В России на 2 апреля зарегистрировали 3 тыс. 548 инфицированных. За все время наблюдений в стране умерли 30 заблевших COVID-19. коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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