В Новороссийске должны были планово отключить воду. Власти запретили это делать во время пандемии

В Новороссийске с 15 апреля планировали частично отключить горячую воду на две недели, однако теперь это под вопросом

Накануне в Краснодарском крае зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусом. До этого в регионе выявили 17 человек с заражением, при этом один из пациентов проездом следовал в Москву. Два пациента уже выздоровели, одного 31 марта выписали из больницы в Сочи, другого — там же на следующий день. Два больных находятся в тяжелом состоянии.

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На Кубани с вечера 31 марта действует карантин. Жителям запретили выходить на улицы и пользоваться личными машинами без особой необходимости.

На официальном сайте АО «АТЭК» еще 27 марта опубликовали список домов в Приморском и Центральном районах Новороссийска, где с 15 по 28 апреля собирались отключить горячую воду для ремонта котельных. В список попали дома по следующим адресам: Анапское шоссе, 25, 27, 29, 37 и 39;

улица Видова, 56, 58, 65, 79, 83, 85 и 87;

улица Козлова, 56, 72, 103;

улица Кутузовская, 13, 15, 17;

улица Московская, 5, 7 и 9;

улица Щорса, 3;

улица Советов, 23;

улица Рубина, 11.

2 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске, как и в других городах края, во время пандемии не будут отключать услуги ЖКХ. Краевое министерство ТЭК и ЖКХ рекомендовало не устанавливать ограничений в подаче воды и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением. Все ремонтные и текущие работы перенесут на другое время, добавили в пресс-службе администрации края.