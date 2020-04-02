В Сочи выписали еще одного пациента с коронавирусом
1 апреля стало известно, что в Сочи выздоровел еще один человек, инфицированный COVID-19
Накануне, 1 апреля, в Краснодарском крае зарегистрировали пять новых случаев заболевания COVID-19. До этого в регионе были зафиксированы 17 человек с заражением. При этом на Кубани находились только 16 из них, так как один из пациентов, зарегистрированных в регионе, проездом следовал в Москву.
Ранее Юга.ру писали о еще одном случае выздоровления, он также произошел в Сочи. В изолированных боксах сочинской инфекционной больницы остаются семь человек, сообщила администрация Сочи 1 апреля. Кроме того, в обсерваторах Сочи на режиме самоизоляции находятся 45 человек.
Таким обравзом, по состоянию на 1 апреля двое из 22 инфицированных в крае выздоровели и выписаны домой. Еще два пациента находятся в тяжелом состоянии.
Читайте также:
Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин для уменьшения распространения инфекции. Теперь жители не имеют права выходить на улицы и пользоваться личными машинами без особой необходимости.
На момент публикации новости известно о 861,3 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 178,7 тыс. человек, скончались 42,3 тыс. заболевших. В России на 1 апреля зарегистрировали 2 тыс. 777 зараженных. За все время наблюдений в стране умерли 24 зараженных коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
Все материалы по теме:
Читайте также
Статьи Партнерский«Салоны могут закрыться, но сеть будет работать в любом случае»
Интервью с директором МТС в Краснодарском крае Сергеем Ласкавым