В Сочи выписали еще одного пациента с коронавирусом

1 апреля стало известно, что в Сочи выздоровел еще один человек, инфицированный COVID-19

Накануне, 1 апреля, в Краснодарском крае зарегистрировали пять новых случаев заболевания COVID-19. До этого в регионе были зафиксированы 17 человек с заражением. При этом на Кубани находились только 16 из них, так как один из пациентов, зарегистрированных в регионе, проездом следовал в Москву.

Ранее Юга.ру писали о еще одном случае выздоровления, он также произошел в Сочи. В изолированных боксах сочинской инфекционной больницы остаются семь человек, сообщила администрация Сочи 1 апреля. Кроме того, в обсерваторах Сочи на режиме самоизоляции находятся 45 человек.

Таким обравзом, по состоянию на 1 апреля двое из 22 инфицированных в крае выздоровели и выписаны домой. Еще два пациента находятся в тяжелом состоянии.