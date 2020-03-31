В Сочи выписали первого пациента, заболевшего коронавирусом

Краснодарский край

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В Сочи 31 марта выздоровел пациент, который до этого был инфицирован COVID-19

Всего на курорте зарегистрировали девять случаев заболевания. В изолированных боксах инфекционной больницы остаются семь пациентов, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Еще одна пациентка, сдавшая анализ в Сочи, проходит лечение в Москве.

«Под наблюдением врачей на дому сейчас находятся 511 человек. Еще 30 человек лежат в инфекционной больнице. Вскоре им предстоит пройти тест на наличие коронавирусной инфекции. Все они чувствуют себя хорошо», — сообщила 31 марта главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина.

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На момент выхода новости в мире известно о 826 тыс. заболевших, выздоровели 174 тыс. человек, умерли 40,7 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.

31 марта власти Краснодарского края ввели карантин, теперь жителям запрещено без особой необходимости выходить из дома и передвигаться по своему населенному пункту.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Здравоохранение Коронавирус Сочи

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