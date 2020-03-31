В Сочи выписали первого пациента, заболевшего коронавирусом

В Сочи 31 марта выздоровел пациент, который до этого был инфицирован COVID-19

Всего на курорте зарегистрировали девять случаев заболевания. В изолированных боксах инфекционной больницы остаются семь пациентов , сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Еще одна пациентка, сдавшая анализ в Сочи, проходит лечение в Москве.

«Под наблюдением врачей на дому сейчас находятся 511 человек. Еще 30 человек лежат в инфекционной больнице. Вскоре им предстоит пройти тест на наличие коронавирусной инфекции. Все они чувствуют себя хорошо», — сообщила 31 марта главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина.