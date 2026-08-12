Атака БПЛА разрушила путепровод в Новороссийске: движение перекрыто

В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден надземный путепровод на улице Магистральной

12 августа глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил , что из-за атаки БПЛА надземный путепровод на улице Магистральной получил повреждения. Часть конструкции обрушилась, из-за чего проезд по этому участку полностью перекрыли. Объехать перекрытый отрезок водители могут по улице Портовой или через село Кирилловка. Принимаются меры для ликвидации последствий ЧП.

Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск атаковали БПЛА. В результате повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры. Погиб ребенок.

Помимо этого, 12 августа в поселке Волна Темрюкского района обломки дрона упали во дворе частного дома. Погиб мужчина.

В Анапе фрагменты БПЛА повредили жилой дом, ранения получили два человека, госпитализация им не потребовалась. В Геленджике пострадали три частных дома. Двух человек доставили в медучреждение.