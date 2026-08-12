Атака БПЛА разрушила путепровод в Новороссийске: движение перекрыто

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Новороссийске в результате атаки беспилотников поврежден надземный путепровод на улице Магистральной

12 августа глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за атаки БПЛА надземный путепровод на улице Магистральной получил повреждения. Часть конструкции обрушилась, из-за чего проезд по этому участку полностью перекрыли.

Объехать перекрытый отрезок водители могут по улице Портовой или через село Кирилловка. Принимаются меры для ликвидации последствий ЧП.

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Напомним, что в ночь на 12 августа Новороссийск атаковали БПЛА. В результате повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры. Погиб ребенок.

Помимо этого, 12 августа в поселке Волна Темрюкского района обломки дрона упали во дворе частного дома. Погиб мужчина.

В Анапе фрагменты БПЛА повредили жилой дом, ранения получили два человека, госпитализация им не потребовалась. В Геленджике пострадали три частных дома. Двух человек доставили в медучреждение.

Как писали Юга.ру, под Анапой из-за забора на пляже образовалась давка во время эвакуации при атаке БПЛА.

Безопасность Новороссийск Происшествия СВО

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