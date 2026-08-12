Погибли ребенок и взрослый мужчина: Краснодарский край пережил мощную атаку БПЛА
На Кубани при атаке БПЛА погиб ребенок и мужчина, пострадали люди, жилые дома и предприятия
Предыстория. В ночь на 12 августа Новороссийск подвергся массированный атаке БПЛА. Обломки беспилотников упали на территории шести жилых домов, коммерческого здания и строительной площадки.
Утром 12 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил последствия атаки БПЛА. По предварительным данным, над городом сбили несколько сотен беспилотников. Погиб 8-летний ребенок.
Обломки повредили объекты гражданской инфраструктуры — четыре предприятия и 21 жилое здание, в том числе многоквартирные дома. Возникшие после падения фрагментов возгорания в большинстве случаев уже удалось ликвидировать. Оперативные и специальные службы продолжают работать на местах.
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Восточном районе, фрагменты пробили крышу здания. В результате пострадали женщина и шестилетний ребенок. Обоих доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии.
Для жителей, которые временно не могут находиться в своих квартирах, в Приморском и Восточном районах организовали пункты временного размещения. Сейчас там находится около 90 человек.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома. Погиб мужчина.
В Анапе фрагменты дрона повредили жилой дом, ранения получили два человека, госпитализация им не потребовалась.
В Геленджике пострадали три частных дома. Двух человек доставили в медучреждение.
Как писали Юга.ру, власти Сочи посоветовали страховать жилье и автомобили от повреждений из-за БПЛА.