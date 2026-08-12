«Катастрофа». Историк Виталий Бондарь — о массовой вырубке деревьев на Всесвятском кладбище Краснодара
Историк назвал тотальную вырубку высокоствольных деревьев на территории некрополя нарушением утвержденного режима охраны
Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Виталием Бондарем — кандидатом исторических наук и одним из разработчиков проекта предмета охраны Всесвятского кладбища.
Бондарь охарактеризовал массовую вырубку деревьев на территории некрополя одним словом — «катастрофа». По его словам, утвержденный нормативный акт — «Режим сохранения и восстановления исторической и природной среды» достопримечательного места — прямо запрещает вырубку деревьев и кустарников, за исключением мероприятий по санации и уходу.
Историк заявил, что этот документ был полностью проигнорирован городскими властями. Почти сплошная вырубка высокоствольных деревьев, особенно в северной части кладбища, по его словам, мало похожа на санацию и уход. В результате в корне изменился исторический облик старого городского кладбища.
«Если рассуждать категориями, что там «стало легче гулять», то можно дойти и до создания «Парка грусти» на месте кладбища — такие проектные предложения тоже были лет десять назад», — заявил Бондарь.
По словам историка, при попытках краеведов выяснить обстоятельства вырубки им отвечали: «Распоряжение городской власти, и как хотите, так и воспринимайте».
Напомним, что массовая вырубка деревьев на Всесвятском кладбище началась еще осенью 2021 года — тогда мэрия заплатила крымскому подрядчику 3,7 млн рублей за расчистку территории. В сентябре 2023 года ситуация повторилась в большем масштабе: жители пожаловались на почти сплошную вырубку и разрушенные захоронения. Мэрия тогда заявила, что деревья имели признаки аварийности, однако экологи нашли нарушения — большинство спиленных деревьев были здоровыми.
Виталий Вячеславович Бондарь — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Южного филиала РосНИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Международной академии архитектуры, эксперт Минкультуры РФ, член Союза архитекторов России. Автор множества научных работ, посвященных истории и архитектурному наследию юга России.
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