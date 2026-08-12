«Катастрофа». Историк Виталий Бондарь — о массовой вырубке деревьев на Всесвятском кладбище Краснодара

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Виталием Бондарем — кандидатом исторических наук и одним из разработчиков проекта предмета охраны Всесвятского кладбища.

Бондарь охарактеризовал массовую вырубку деревьев на территории некрополя одним словом — «катастрофа». По его словам, утвержденный нормативный акт — «Режим сохранения и восстановления исторической и природной среды» достопримечательного места — прямо запрещает вырубку деревьев и кустарников, за исключением мероприятий по санации и уходу.

Историк заявил, что этот документ был полностью проигнорирован городскими властями. Почти сплошная вырубка высокоствольных деревьев, особенно в северной части кладбища, по его словам, мало похожа на санацию и уход. В результате в корне изменился исторический облик старого городского кладбища.

«Если рассуждать категориями, что там «стало легче гулять», то можно дойти и до создания «Парка грусти» на месте кладбища — такие проектные предложения тоже были лет десять назад», — заявил Бондарь.