Из-за коронавируса в России растет спрос на хлорку

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В Тульской области предприятие «ЕвроХима» наращивает производство дезинфицирующего раствора

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди россиян вырос спрос на хлорку — дешевое и эффективное дезинфицирующее средство. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила гипохлорит натрия в список средств, рекомендованных для дезинфекции помещений, — хлорка уничтожает вирус менее чем за минуту. Без обработки вирус способен сохранять жизнеспособность на различных поверхностях от нескольких часов до девяти дней (максимум, достигнутый в лабораторных условиях).

Растущий спрос планирует обеспечить предприятие «Новомосковский Хлор», которое входит в состав минерально-химической компании «ЕвроХим». Завод нарастил производство гипохлорита натрия — всего в марте планируется отгрузить 3200 т дезинфицирующего средства, что на 16% больше, чем в феврале, пишет тульская газета «Молодой коммунар». 

«Новомосковский Хлор» производит гипохлорит натрия из каменной соли Новомосковского месторождения. Средство обладает антисептическим и дезинфицирующим действием, обычно его используют как отбеливатель и дезинфектант, а также как средство для очистки и обеззараживания воды на станциях водоподготовки. В Центральном федеральном округе компания является крупнейшим поставщиком гипохлорита натрия.

Проектная мощность предприятия «Новомосковский Хлор» позволяет отгружать 3930 т хлорки ежемесячно.

В Краснодаре в конце марта начали дополнительно обрабатывать дезинфицирующими средствами подъезды домов. Такое решение приняли после введения в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Планируется, что усиленно обрабатывать поверхности будут до 1 мая.

Первые сообщения о вирусе появились в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии. О пандемии коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. Сейчас известно о 658 случаях заражения в России, девять из них зарегистрированы на Кубани. Под медицинским наблюдением в регионе находятся более 3 тыс. человек.

Актуальные новости о ситуации с пандемией читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

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