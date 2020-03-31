«Либо вирус одолеет вас, либо мы победим его». Губернатор Кубани выступил на ТВ со специальным обращением о карантине

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 марта в телеэфире обратился к жителям региона и сообщил о введении карантина на Кубани

Напомним, днем 31 марта в соцсетях губернатора Вениамина Кондратьева, а также на сайте администрации края появилась информация о том, что в 18:00 этого же дня в регионе введут карантин. Основной ограничительной мерой станет запрет на выход из дома. Исключением, по словам Кондратьева, может быть только поход в магазин или аптеку. Кроме того, на территории края должны приостановить въезд транзитного транспорта в города и ограничить передвижение частных машин.

В 17:00 глава региона выступил со специальным обращением на краевом государственном канале «Кубань 24». В своем выступлении Кондратьев еще раз сообщил о введении режима карантина на территории края.

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«Я призываю вас быть сильными, стать сильными и терпеливыми. На кону стоят наши жизни, жизни всех, кто нам дорог. Я также понимаю, какие нас ждут экономические последствия. И мы готовимся к ним. Но сейчас на первом месте спасение людей, каждого из вас. Ведь вирус все равно пройдет, а жизнь должна продолжиться», — сказал губернатор.

Кондратьев заявил, что вся система здравоохранения края переведена в режим полной готовности и сейчас в регионе идет переоборудование медучреждений.

«[Мы] закупаем необходимые лекарства, аппараты исскуственной вентиляции легких, развернуто дополнительно 3,5 тыс. коек. Но даже самая современная медицина не справится с массовым заражением без вашей помощи, — отметил он. — Все в наших руках, все в ваших руках. Либо вирус одолеет нас, либо мы победим его».

В заключение Кондратьев попросил жителей региона «победить свое желание пойти куда бы то ни было».

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«Останьтесь дома, ограничьте любые контакты. Выходите на улицу только при крайней необходимости. Соблюдайте все меры предосторожности. Убедительно прошу вас, уважаемые земляки и гости края, внимательно отнестись к моим словам, моему обращению, призыву. Прошу вас прекратить контактировать друг с другом. А значит, сберечь друг друга. Сберечь наш край», — подытожил глава Кубани.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей из-за пандемии коронавируса и призвал россиян оставаться дома. После этого Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе на период нерабочей недели закрыли торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а между городами перестали ходить автобусы.

На момент выхода новости в мире известно о 803,6 тыс. заболевших, выздоровели 172,7 тыс. человек, умерли 39 тыс. инфицированных. В России за последние сутки зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего коронавирус диагностирован у 2 тыс. 337 жителей страны, умерли за время наблюдения 17 пациентов. На Кубани официально зарегистрировали 17 случаев инфицирования. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Вениамин Кондратьев Здравоохранение Карантин Коронавирус Эпидемии

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