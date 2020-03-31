Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 марта в телеэфире обратился к жителям региона и сообщил о введении карантина на Кубани

Напомним, днем 31 марта в соцсетях губернатора Вениамина Кондратьева, а также на сайте администрации края появилась информация о том, что в 18:00 этого же дня в регионе введут карантин. Основной ограничительной мерой станет запрет на выход из дома. Исключением, по словам Кондратьева, может быть только поход в магазин или аптеку. Кроме того, на территории края должны приостановить въезд транзитного транспорта в города и ограничить передвижение частных машин. В 17:00 глава региона выступил со специальным обращением на краевом государственном канале «Кубань 24». В своем выступлении Кондратьев еще раз сообщил о введении режима карантина на территории края.

«Я призываю вас быть сильными, стать сильными и терпеливыми. На кону стоят наши жизни, жизни всех, кто нам дорог. Я также понимаю, какие нас ждут экономические последствия. И мы готовимся к ним. Но сейчас на первом месте спасение людей, каждого из вас. Ведь вирус все равно пройдет, а жизнь должна продолжиться», — сказал губернатор. Кондратьев заявил, что вся система здравоохранения края переведена в режим полной готовности и сейчас в регионе идет переоборудование медучреждений. «[Мы] закупаем необходимые лекарства, аппараты исскуственной вентиляции легких, развернуто дополнительно 3,5 тыс. коек. Но даже самая современная медицина не справится с массовым заражением без вашей помощи, — отметил он. — Все в наших руках, все в ваших руках. Либо вирус одолеет нас, либо мы победим его». В заключение Кондратьев попросил жителей региона «победить свое желание пойти куда бы то ни было».

«Останьтесь дома, ограничьте любые контакты. Выходите на улицу только при крайней необходимости. Соблюдайте все меры предосторожности. Убедительно прошу вас, уважаемые земляки и гости края, внимательно отнестись к моим словам, моему обращению, призыву. Прошу вас прекратить контактировать друг с другом. А значит, сберечь друг друга. Сберечь наш край», — подытожил глава Кубани.