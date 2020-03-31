«Либо вирус одолеет вас, либо мы победим его». Губернатор Кубани выступил на ТВ со специальным обращением о карантине
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 марта в телеэфире обратился к жителям региона и сообщил о введении карантина на Кубани
Напомним, днем 31 марта в соцсетях губернатора Вениамина Кондратьева, а также на сайте администрации края появилась информация о том, что в 18:00 этого же дня в регионе введут карантин. Основной ограничительной мерой станет запрет на выход из дома. Исключением, по словам Кондратьева, может быть только поход в магазин или аптеку. Кроме того, на территории края должны приостановить въезд транзитного транспорта в города и ограничить передвижение частных машин.
В 17:00 глава региона выступил со специальным обращением на краевом государственном канале «Кубань 24». В своем выступлении Кондратьев еще раз сообщил о введении режима карантина на территории края.
«Я призываю вас быть сильными, стать сильными и терпеливыми. На кону стоят наши жизни, жизни всех, кто нам дорог. Я также понимаю, какие нас ждут экономические последствия. И мы готовимся к ним. Но сейчас на первом месте спасение людей, каждого из вас. Ведь вирус все равно пройдет, а жизнь должна продолжиться», — сказал губернатор.
Кондратьев заявил, что вся система здравоохранения края переведена в режим полной готовности и сейчас в регионе идет переоборудование медучреждений.
«[Мы] закупаем необходимые лекарства, аппараты исскуственной вентиляции легких, развернуто дополнительно 3,5 тыс. коек. Но даже самая современная медицина не справится с массовым заражением без вашей помощи, — отметил он. — Все в наших руках, все в ваших руках. Либо вирус одолеет нас, либо мы победим его».
В заключение Кондратьев попросил жителей региона «победить свое желание пойти куда бы то ни было».
«Останьтесь дома, ограничьте любые контакты. Выходите на улицу только при крайней необходимости. Соблюдайте все меры предосторожности. Убедительно прошу вас, уважаемые земляки и гости края, внимательно отнестись к моим словам, моему обращению, призыву. Прошу вас прекратить контактировать друг с другом. А значит, сберечь друг друга. Сберечь наш край», — подытожил глава Кубани.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей из-за пандемии коронавируса и призвал россиян оставаться дома. После этого Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе на период нерабочей недели закрыли торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а между городами перестали ходить автобусы.
На момент выхода новости в мире известно о 803,6 тыс. заболевших, выздоровели 172,7 тыс. человек, умерли 39 тыс. инфицированных. В России за последние сутки зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего коронавирус диагностирован у 2 тыс. 337 жителей страны, умерли за время наблюдения 17 пациентов. На Кубани официально зарегистрировали 17 случаев инфицирования. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Все материалы по теме: