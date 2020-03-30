Минздрав Кубани рассказал, сколько в регионе аппаратов ИВЛ и инфекционных боксов

В министерстве здравоохранения Краснодарского края 27 марта ответили на запрос портала Юга.ру и рассказали об аппаратах искусственной вентиляции легких и других мерах, принимаемых в регионе при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса. После этого министерство здравоохранения Кубани регулярно отчитывалось, что жители края проходят проверку на коронавирус, все люди с подозрением на него изолированы в спецбоксы. Кроме того, власти региона не раз подчеркивали готовность больниц принимать пациентов и говорили о наличии медоборудования. Портал Юга.ру решил выяснить, сколько в регионе исправных аппаратов искусственной вентиляции легких, планируется ли их закупать и в каком количестве.

В министерстве 27 марта ответили, что в медицинских учреждениях края числится более 950 аппаратов ИВЛ. При этом там не уточнили, все ли они исправны. Кроме того, из резервного фонда администрации края выделили 56,8 млн рублей, а также 60 млн федеральных средств. На них планируют купить медикаменты, средства индивидуальной защиты и медоборудование, в том числе аппараты ИВЛ. В какие сроки это сделают — неизвестно. В пресс-службе минздрава рассказали, что в крае оборудовали более 500 боксов и 3 тыс. 149 инфекционных коек. Сейчас этого хватает для пациентов с подозрением на коронавирус. При необходимости в течение двух суток в десяти медучреждениях региона готовы развернуть более 5 тыс. коек.