Минздрав Кубани рассказал, сколько в регионе аппаратов ИВЛ и инфекционных боксов
В министерстве здравоохранения Краснодарского края 27 марта ответили на запрос портала Юга.ру и рассказали об аппаратах искусственной вентиляции легких и других мерах, принимаемых в регионе при коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса. После этого министерство здравоохранения Кубани регулярно отчитывалось, что жители края проходят проверку на коронавирус, все люди с подозрением на него изолированы в спецбоксы. Кроме того, власти региона не раз подчеркивали готовность больниц принимать пациентов и говорили о наличии медоборудования. Портал Юга.ру решил выяснить, сколько в регионе исправных аппаратов искусственной вентиляции легких, планируется ли их закупать и в каком количестве.
Ожидание и реальность:
В министерстве 27 марта ответили, что в медицинских учреждениях края числится более 950 аппаратов ИВЛ. При этом там не уточнили, все ли они исправны. Кроме того, из резервного фонда администрации края выделили 56,8 млн рублей, а также 60 млн федеральных средств. На них планируют купить медикаменты, средства индивидуальной защиты и медоборудование, в том числе аппараты ИВЛ. В какие сроки это сделают — неизвестно.
В пресс-службе минздрава рассказали, что в крае оборудовали более 500 боксов и 3 тыс. 149 инфекционных коек. Сейчас этого хватает для пациентов с подозрением на коронавирус. При необходимости в течение двух суток в десяти медучреждениях региона готовы развернуть более 5 тыс. коек.
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На момент выхода новости в мире известно о 735,5 тыс. заболевших, выздоровело 156,5 тыс. человек, умерло 35 тыс. человек. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, 14 человек еще лечатся. Всего в России к 30 марта заразились 1 тыс. 836 человек, девять умерли.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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