Около 10 тыс. туристов покинули Кубань за сутки

Краснодарский край за сутки покинули почти 10 тыс. туристов после введения ограничений из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе закрылись торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а между городами на период нерабочей недели ограничили сообщение. Кроме того, после заявления президента глава Сочи Алексей Копайгородский обратился к туристам с просьбой не приезжать в город. С этим же выступил мэр Анапы, а глава Геленджика призвал горожан сидеть дома.

Накануне власти края отчитались, что за сутки регион покинули около 10 тыс. отдыхающих. По оперативным данным, в отелях края осталось более 50 тыс. человек, из них более 40 тыс. находятся в Сочи, около 4 тыс. — в Анапе, около 2 тыс. — в Геленджике и 1,5 тыс. — в Туапсинском районе. Кроме того, в регионе до 1 июня приостановили работу горнолыжные курорты, отменили пять рейсов круизного лайнера «Князь Владимир». Также под запрет попали смены в детских оздоровительных лагерях и центрах, среди которых ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», «Сибур-Юг». Перестали работать ведомственные санатории, в том числе ПАО «Сургутнефтегаз», ГУ МВД РФ ОАО «Газпром». Все туры для школьников с марта по июль не состоятся. В министерстве курортов Краснодарского края на постоянной основе работает оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации края. Обратиться туда можно по телефону: 8 (800) 200-60-90.