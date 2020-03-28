Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон. «Локомотив-Кубань» остановился в тройке лидеров
Баскетбольная Единая лига ВТБ 27 марта приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за коронавируса
О вирусе COVID-19 стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. После этого были приостановлены международные соревнования по разным видам спорта, перенесены чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада 2020 года.
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27 марта совет Единой лиги ВТБ провел заочное голосование из-за неблагоприятной эпидобсановки и большинством голосов решил досрочно завершить сезон, сообщили в пресс-службе турнира.
Гендиректор лиги ВТБ Илона Корстин объяснила такую меру тем, что у команд нет возможности тренироваться на аренах. Кроме того, из-за остановки международного авиасообщения клубы были вынуждены экстренно отпустить легионеров домой.
Корстин сообщила, что в этом сезоне не будет победителя, потому что е были соблюдены принципы турнира: участники сыграли разное количество матчей и регулярный чемпионат не был завершен.
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Перед остановкой чемпионата турнирную таблицу Единой лиги ВТБ возглавляли «Химки», которые успели провести 37 матчей. Следом шел ЦСКА, который в 34 играх одержал 15 побед. Тройку лидеров замыкал «Локомотив-Кубань», также сыгравший 34 матча и одержавший на одну победу меньше, чем «армейцы».
В пресс-службе «железнодорожников» сообщили, что готовят информацию о возврате билетов. «Локо» открыл горячую линию по всем вопросам: 8-800-550-19-46.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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