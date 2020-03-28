Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон. «Локомотив-Кубань» остановился в тройке лидеров

О вирусе COVID-19 стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. После этого были приостановлены международные соревнования по разным видам спорта, перенесены чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада 2020 года.

27 марта совет Единой лиги ВТБ провел заочное голосование из-за неблагоприятной эпидобсановки и большинством голосов решил досрочно завершить сезон, сообщили в пресс-службе турнира.

Гендиректор лиги ВТБ Илона Корстин объяснила такую меру тем, что у команд нет возможности тренироваться на аренах. Кроме того, из-за остановки международного авиасообщения клубы были вынуждены экстренно отпустить легионеров домой.

Корстин сообщила, что в этом сезоне не будет победителя, потому что е были соблюдены принципы турнира: участники сыграли разное количество матчей и регулярный чемпионат не был завершен.