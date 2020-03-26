Россия полностью отменила полеты в другие страны из-за коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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С 27 марта в России будет полностью прекращено регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение — рейсы для вывоза россиян

Правительство России поручило Росавиации из-за угрозы коронавируса с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключение — рейсы для вывоза российских туристов и возвращение их на родину, написал RT.

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Не позднее 27 марта МИД России должен направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в страну (списки должны быть сформированы 26 марта).

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Тем, кто не имеет возможности вернуться в Россию из-за введенных в других странах ограничений, рекомендовано принять меры для охраны своего здоровья. Также в правительстве напомнили, что вернувшихся туристов ожидает двухнедельный карантин.

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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире инфицировано 472 тыс. человек, выздоровело 114,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 21,3 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, известно о 29 выздоровевших. В Краснодарском крае зафиксировано 9 случаев заболевания.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Авиация Карантин Коронавирус Курорты и туризм Правительство путешествия

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