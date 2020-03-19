У игроков и тренера «Локомотива-Кубани» не обнаружили коронавирус

Команду проверяли после матча Единой лиги ВТБ 12 марта с таллинским «Калевом». Через два дня после события у игрока эстонской команды подтвердили коронавирус. С того дня всех игроков «Локо», которые были на матче в Таллине, отправили на карантин.

19 марта стало известно, что анализы не выявили заболевания у членов краснодарской команды.

«Пришли официальные протоколы по первому тесту на коронавирус. У всех, кто в Краснодаре и в Москве, результаты отрицательные», — сообщил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

При этом он отметил, что второй тест запланирован на 23 марта и до получения его результатов игроки, тренерский штаб, все сотрудники клуба, которые прибыли из Таллина, остаются на карантине. Медицинский штаб ежедневно мониторит их состояние. Сейчас, по словам Ведищева, симптомов простудных заболеваний ни у кого нет.