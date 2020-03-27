Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю

26 марта Минтруд выпустил рекомендации с пояснениями к указу президента, где пояснил, что объявление нерабочих дней не может быть причиной для снижения зарплаты . Кроме того, если сотрудник находится в отпуске, то нерабочая неделя не включается в число отпускных дней. Отпуск на эти дни не продлевается. Помимо этого, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата будет производиться в обычном, а не повышенном режиме .

В ведомстве напомнили, что нерабочая неделя не распространяется на медучреждения, аптеки, все структуры жизнеобеспечения и непрерывно действующие организации, опасные производственные объекты, транспорт, банки и продуктовые магазины. Кроме того, нерабочие дни не касаются сотрудников социальных фондов, в том числе Пенсионного фонда, фонд ОМС и ФСС.

В свою очередь государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники СМИ выйдут на работу по решению руководства. Кроме того, все вопросы, касающиеся прекращения работы вахтовиков, должны быть решены по соглашению сторон, передает RT.