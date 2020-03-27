Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю
В Министерстве труда РФ разъяснили работникам и работодателям условия оплаты труда на предстоящей нерабочей неделе
Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с коронавирусом.
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26 марта Минтруд выпустил рекомендации с пояснениями к указу президента, где пояснил, что объявление нерабочих дней не может быть причиной для снижения зарплаты. Кроме того, если сотрудник находится в отпуске, то нерабочая неделя не включается в число отпускных дней. Отпуск на эти дни не продлевается.
Помимо этого, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата будет производиться в обычном, а не повышенном режиме.
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В ведомстве напомнили, что нерабочая неделя не распространяется на медучреждения, аптеки, все структуры жизнеобеспечения и непрерывно действующие организации, опасные производственные объекты, транспорт, банки и продуктовые магазины. Кроме того, нерабочие дни не касаются сотрудников социальных фондов, в том числе Пенсионного фонда, фонд ОМС и ФСС.
В свою очередь государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники СМИ выйдут на работу по решению руководства. Кроме того, все вопросы, касающиеся прекращения работы вахтовиков, должны быть решены по соглашению сторон, передает RT.
Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. 25 марта главный санитарный врач Кубани подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. 26 марта губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, которым поручил не работать торговым центрам и заведениям общепита в этот период. Краснодарские торговые центры уже объявили, что не будут работать до 5 апреля.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 585 тыс. человек, выздоровели 128 тысяч, умерли 26 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, трое умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом.
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