Правительство обязало провайдеров с 1 июля хранить сообщения пользователей полгода

Правительство России обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по пакету Яровой

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, данные должны храниться с 1 июля в течение полугода.

В постановлении говорится, что организатор распространения информации хранит на территории РФ «электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых для распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение шести месяцев».

Правила хранения касаются всех данных, передаваемых пользователями в сети: текстовые, голосовые и видеосообщения, изображения, звуки и другие электронные сообщения.