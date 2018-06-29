Правительство обязало провайдеров с 1 июля хранить сообщения пользователей полгода
Правительство России обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по пакету Яровой
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, данные должны храниться с 1 июля в течение полугода.
В постановлении говорится, что организатор распространения информации хранит на территории РФ «электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых для распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение шести месяцев».
Правила хранения касаются всех данных, передаваемых пользователями в сети: текстовые, голосовые и видеосообщения, изображения, звуки и другие электронные сообщения.
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Как сообщали Юга.ру, в 2016 году президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, который внесли депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Он вступит в силу 1 июля 2018 года.
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