Суд продлил арест четверым полицейским по делу Голунова. Они останутся в СИЗО до 7 июня

Басманный суд Москвы 26 марта продлил арест четверым полицейским, которых обвиняют в том, что они подбросили летом 2019 года наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову

Как рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова, бывшие сотрудники Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их начальник Игорь Ляховец останутся в СИЗО до 7 июня.

Суд также продлил арест полицейскому Денису Коновалову, который находится под домашним арестом после признания вины и дачи показания против Ляховца, написал RT.

Экс-полицейские обвиняются по п. «а», «б» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно — разыскной деятельности) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотиков в крупном размере). Кроме Коновалова, никто вину не признает, а по версии Ляховца, журналист оговорил его.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — полицейские нашли в его рюкзаке и в квартире запрещенные вещества. Голунов отрицал свою вину и заявлял, что наркотики ему подбросили. После этого по всей России стали проходить массовые акции и одиночные пикеты в поддержку журналиста. 11 июня уголовное дело было закрыто, а полицейских, которые участвовали в задержании Голунова, отстранили от работы.