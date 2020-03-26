Российские студенты с 28 марта отправятся на неделю на каникулы из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 26 марта распорядился отправить студентов российских вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Напомним, 16 марта Министерство просвещения России рекомендовало регионам временно перейти на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день в Краснодаре на дистанционное обучение перешли КубГТУ, КубГМУ и КубГАУ. Кубанский государственный университет заявил, что продолжит работать в штатном режиме, однако вечером передумал. С 18 марта перешли на свободное посещение кубанские школы и детсады.

О том, что студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как напомнил телеканал «360», днем ранее президент Владимир Путин объявил, что выходные в стране продлятся с 28 марта до 5 апреля.

На момент выхода новости в мире инфицировано 472 тыс. человек, выздоровело 114,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 21,3 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом. В Краснодарском крае зафиксировано 9 случаев заболевания.