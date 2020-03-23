В Адыгее шесть больниц перевели в режим повышенной готовности
В Адыгее к 23 марта не выявили зараженных коронавирусом, однако шесть больниц перевели в режим повышенной готовности
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков рассказал, что в режиме повышенной готовности работают инфекционная и республиканская больницы, центральные районные больницы Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов, а также межрайонная больница Адыгейска. Кроме того, на базе больницы Гиагинского района планируют организовать обсерватор на 100 мест.
«Для приема и лечения больных, инфицированных коронавирусом. Для этого определен штат из 133 врачей, 591 среднего и 222 младшего медперсонала. Идет работа по формированию запасов лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты», — отметил Меретуков.
В республике продолжают тестирование на коронавирус людей, пребывающих из-за границы. Сейчас под наблюдением находятся 111 человек, из них 105 — на домашнем карантине, еще шесть — на лечении с диагнозом ОРВИ. С наблюдения уже сняли 53 человека по истечению двухнедельного срока и из-за отрицательных результатов лабораторных исследований.
По поручению главы Адыгеи в регионе создали горячую линию по номеру: 8-800-200-52-59.
Напомним, в Адыгее на дистанционное обучение уже перешли Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет. Также в республике ограничили работу мечетей. С 18 марта в регионе запретили мероприятия с участием более 50 человек, закрыли музеи и театры и приостановили работу образовательных учреждений.
На момент публикации новости в мире известно о 339 тыс. случаев заражения вирусом, уже выздоровело 98 тыс. человек, умерло более 14,7 тысяч. В России к вечеру 22 марта число заболевших составляло 367 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Все материалы по теме:
Читайте также
Конспект большого интервью главного архитектора Краснодара Натальи Машталир
Студенты рассказали про дистанционное обучение из-за коронавируса