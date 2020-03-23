В Адыгее шесть больниц перевели в режим повышенной готовности

В Адыгее к 23 марта не выявили зараженных коронавирусом, однако шесть больниц перевели в режим повышенной готовности

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков рассказал, что в режиме повышенной готовности работают инфекционная и республиканская больницы, центральные районные больницы Майкопского, Красногвардейского и Тахтамукайского районов, а также межрайонная больница Адыгейска. Кроме того, на базе больницы Гиагинского района планируют организовать обсерватор на 100 мест.

«Для приема и лечения больных, инфицированных коронавирусом. Для этого определен штат из 133 врачей, 591 среднего и 222 младшего медперсонала. Идет работа по формированию запасов лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты», — отметил Меретуков.

В республике продолжают тестирование на коронавирус людей, пребывающих из-за границы. Сейчас под наблюдением находятся 111 человек, из них 105 — на домашнем карантине, еще шесть — на лечении с диагнозом ОРВИ. С наблюдения уже сняли 53 человека по истечению двухнедельного срока и из-за отрицательных результатов лабораторных исследований.

По поручению главы Адыгеи в регионе создали горячую линию по номеру: 8-800-200-52-59.