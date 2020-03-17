В Адыгее и на Кубани ограничили работу мечетей

Из-за ситуации с коронавирусом Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края 17 марта сообщило о временном ограничении работы мечетей на всей территории республики и края

Решено не проводить пятничную проповедь; факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия в мечетях. Также муфтият рекомендовал людям старше 60 лет воздержаться от посещений, а всем прихожанам — в период ограничения вместо посещения коллективных молитв совершать их дома.

Ограничения действуют с 17 марта до 20 апреля. Об их прекращении или продлении в ДУМ пообещали сообщить дополнительно.