В Адыгее и на Кубани ограничили работу мечетей

Адыгея, Краснодарский край

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Из-за ситуации с коронавирусом Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края 17 марта сообщило о временном ограничении работы мечетей на всей территории республики и края

Решено не проводить пятничную проповедь; факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия в мечетях. Также муфтият рекомендовал людям старше 60 лет воздержаться от посещений, а всем прихожанам — в период ограничения вместо посещения коллективных молитв совершать их дома.

Ограничения действуют с 17 марта до 20 апреля. Об их прекращении или продлении в ДУМ пообещали сообщить дополнительно.

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Как писали Юга.ру, также о введении ряда мер в связи с пандемией сегодня Русская православная церковь объявила из-за ситуации с коронавирусом. В их числе — рекомендация дезинфицировать иконы, нне целовать иконы и руки священнослужителей, помазание совершать одноразовыми палочками, дезинфицировать купели для крещения и проводить их только индивидуально и др.

В декабре 2019 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным на 17 марта COVID-19 заразились более 182 тыс. человек, умерло более 7 тыс. человек. В России официально зарегистрировано 93 случая заражения.

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