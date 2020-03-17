Штатный режим или досрочные каникулы. Что предпринимают в школах и детсадах регионов юга России из-за коронавируса?

Портал Юга.ру собрал данные на вечер 16 марта о том, какие меры предпринимают власти регионов юга России касаемо образовательного процесса в школах и детсадах в связи с коронавирусом

В ЮФО и СКФО случай заражения коронавирусом подтвержден только у одного жителя Краснодарского края — пожилого мужчины, вернувшегося из Вероны. Сейчас, по данным властей региона, его состояние стабильное. В крае ранее был введен режим повышенной готовности и запрещены массовые мероприятия.

В Ростовской области все школы и детские сады области работают в штатном режиме. Министр образования региона Лариса Балина сообщила, что весенние каникулы у школьников Ростова начнутся по ранее составленному графику — с 19 марта, а по области — с 21 марта. При этом, по ее словам, введены дополнительные меры профилактики заболевания, помещения дезинфицируют и продолжат это делать во время каникул.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов написал в своем инстаграме, что школы продолжают работать в обычном графике, а в детских садах введен режим свободного посещения. При этом в школах и детсадах усилен входной контроль, при проявлении симптомов простудных заболеваний детей будут направлять к врачу; в помещениях ежедневно проводится специальная дезинфекция. В минобразования и науки республики сообщили, что готовят распоряжение о свободном посещении и в школах.

Власти Краснодарского края сообщили , что усилили в школах и детсадах санитарные меры — работникам, обучающимся и воспитанникам ежедневно измеряют температуру тела и отправляют домой тех, у кого есть признаки заболеваний. Однако опрошенные корреспондентом учителя, воспитатели и дети эту информацию не подтвердили. Работают школы и детские в штатном режиме.

В министерстве образования Ставропольского края сообщили, что образовательные организации продолжат обучение в обычном режиме. По данным ведомства, во всех школах, детсадах и организациях дополнительного образования и профессиональных образовательных организациях проведена дезинфекция, проводится учащенная влажная уборка, организована работа по обеззараживанию воздуха. При этом губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вечером на совете по противодействию коронавирусу пообещал учесть мнение родителей, переживающих о состоянии здоровья своих детей, и ввести режим свободного посещения детсадов и школ.

В министерстве образования и науки Дагестана сообщили, что обучение в школах продолжается в штатном режиме, но в условиях повышенных мер профилактики. Весенние каникулы начнутся 23 марта, дальнейшие меры будут приниматься, исходя из ситуации в регионе.

Минобразования Кабардино-Балкарии рекомендовало обеспечить введение во всех образовательных организациях свободного графика посещения на период до 21 марта и организовать процесс дистанционно. Весенние каникулы всем школам рекомендовано запланировать с 23 марта. Также всем образовательным организациям поручили усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия. В сообщении на сайте главы республики говорится, что «в связи с обеспокоенностью родителей и в целях профилактики с 17 марта в образовательных учреждениях и детских садах республики вводится свободное посещение».

Минобразования Крыма сообщило, что школы и детские сады не будут переводить на особый режим, работа в них продолжится в штатном режиме. При этом появилась информация о том, что две школы закрыли на карантин. В минобре пояснили, что решение о переходе на дистанционное обучение принимается по каждому отдельно взятому учебному учреждению только в том случае, если порог заболевших ОРВИ превышает 20%. А губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские школьники посетят школу 17 марта в последний раз в текущей четверти: 18 марта в республике выходной, 19 и 20 марта учеба будет организована дистанционно, а с 23 марта начнутся каникулы.

Школы Северной Осетии планируют закрыть на каникулы с 18 по 28 марта. В минобразования республики сообщили, что срок плановых каникул хотят перенести для предотвращения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Власти Чечни приняли решение отправить школьников на весенние каникулы с 17 март. На совещание по предупреждению коронавируса было сказано, что каникулы продлятся «до наступления теплых дней, когда температура воздуха достигнет 25 градусов». В приказе минобразования республики сказано, что дата окончания каникул — 25 апреля.

В Карачаево-Черкесии оперштаб также решил закрыть все школы на каникулы с 17 марта. По режиму работы детских садов вопрос еще решается, пока там вводят дополнительные санитарные меры.