«Очередной косяк запороли». Кадыров и Емельяненко извинились перед Канделаки за то, что боец назвал ее дурой

В начале марта генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тиной Канделаки в своем канале в «Яндекс.Дзене» опубликовала пост с названием «Зачем Рамзану Кадырову Александр Емельяненко?». В нем ведущая назвала спортсмена трудным ребенком российских MMA и заявила, что глава республики дал ему второй шанс в бойцовском клубе «Ахмат».

После этого Емельяненко написал в инстаграме, что был лучшего мнения о Канделаки, и назвал ее дурой. По словам бойца, телеведущая собрала слухи и сплетни из интернета и оговорила его.

«Еще раз убедилась, что Саша нуждается в воспитании. Верю: если он задержится в «Ахмате», то там с этим блестяще справятся», — заявила Канделаки в ответ на оскорбления.

Днем 4 марта Кадыров вместе со спортсменом извинились перед Канделаки и записали это на видео, которое ведущая выложила в свой твиттер.

«Мы сегодня с Александром очередной косяк запороли. Не сегодня, а Александр вчера. Мы на 8 Марта даже цветы отправим тебе», — сказал Кадыров.