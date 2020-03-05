«Очередной косяк запороли». Кадыров и Емельяненко извинились перед Канделаки за то, что боец назвал ее дурой

Чечня, Вся Россия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец Александр Емельяненко 4 марта извинились перед телеведущей Тиной Канделаки

В начале марта генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тиной Канделаки в своем канале в «Яндекс.Дзене» опубликовала пост с названием «Зачем Рамзану Кадырову Александр Емельяненко?». В нем ведущая назвала спортсмена трудным ребенком российских MMA и заявила, что глава республики дал ему второй шанс в бойцовском клубе «Ахмат».

После этого Емельяненко написал в инстаграме, что был лучшего мнения о Канделаки, и назвал ее дурой. По словам бойца, телеведущая собрала слухи и сплетни из интернета и оговорила его.

«Еще раз убедилась, что Саша нуждается в воспитании. Верю: если он задержится в «Ахмате», то там с этим блестяще справятся»,заявила Канделаки в ответ на оскорбления.

Днем 4 марта Кадыров вместе со спортсменом извинились перед Канделаки и записали это на видео, которое ведущая выложила в свой твиттер.

«Мы сегодня с Александром очередной косяк запороли. Не сегодня, а Александр вчера. Мы на 8 Марта даже цветы отправим тебе», — сказал Кадыров.

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Емельяненко присоединился к извинениям и попросил Канделаки «не взыскать».

«Ну, чуть-чуть вспылил, Тина, не взыщи», — добавил спортсмен.

После этого Кадыров сказал, что они приедут к ведущей в гости.

«Она простит нас точно. Тина хорошая», — заключил глава Чечни.

Напомним, Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат» в октябре 2017 года, через год после того, как вышел из тюрьмы, где находился за совершение насильственных действий сексуального характера, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. Вскоре Фонд Ахмата Кадырова подарил бойцу Mercedes за первую победу в составе чеченского клуба.

Александр Емельяненко Единоборства Извинения Рамзан Кадыров

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