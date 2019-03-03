Суд арестовал Александра Емельяненко после ДТП в Кисловодске
В Кисловодске 2 марта суд отправил под арест бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении полиции
1 марта стало известно о задержании бойца. Емельяненко проехал на своем золотом Mercedes по тротуару и разбил две машины, пытаясь скрыться от эвакуатора, также он оказал сопротивление полиции. На него завели несколько административных дел.
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2 марта Кисловодский городской суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
На заседании боец признал вину, раскаялся в содеянном и принес извинения, сообщило РИА «Новости». Смягчающими обстоятельствами суд также счел спортивные достижения обвиняемого.
«Вина Емельяненко является доказанной», — сказал судья.
Боец признался что сел за руль нетрезвым, но заявил, что не сопротивлялся при задержании, а «только поругался» с полицейскими.
«В какой-то момент мы поговорили на повышенных тонах. Я спортсмен, если я бы оказал сопротивление, на них бы это отразилось. Ни на ком нет побоев», — аргументировал Александр Емельяненко.
Адвокат бойца Кахабер Долбадзе заявил, что защита намерена обжаловать решение об аресте, так как оно незаконное и необоснованное, передает RT.
Боец признался что сел за руль нетрезвым, но заявил, что не сопротивлялся при задержании, а «только поругался» с полицейскими.
«В какой-то момент мы поговорили на повышенных тонах. Я спортсмен, если я бы оказал сопротивление, на них бы это отразилось. Ни на ком нет побоев», — аргументировал Александр Емельяненко.
Адвокат бойца Кахабер Долбадзе заявил, что защита намерена обжаловать решение об аресте, так как оно незаконное и необоснованное, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2015 года Александра Емельяненко осудили на 4,5 года за совершение насильственных действий сексуального характера, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. В ноябре 2016 года спортсмена досрочно отпустили, заменив заключение на исправительные работы.
В октябре 2017 года Александр Емельяненко стал бойцом чеченского клуба «Ахмат».
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