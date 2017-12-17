Фонд Кадырова подарил Александру Емельяненко Mercedes за победный бой в «Ахмате»

Чечня

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  • Фонд Кадырова подарил Александру Емельяненко Mercedes за победный бой в «Ахмате» © Фото из аккаунта instagram.com/alexemelyanenko

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова подарил Александру Емельяненко Mercedes за первую победу в составе бойцовского клуба «Ахмат»

В Грозном 17 декабря завершился международный турнир по смешанным единоборствам WFCA 44, прошедший под эгидой Всемирной бойцовской лиги «Ахмат».

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На турнире российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Емельяненко одолел американца Вирджила Цвиккера. Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом, передает «Чечня Сегодня».

После боя Емельяненко выразил благодарность главе республики Рамзану Кадырову и заявил о готовности к следующему поединку.

В своем инстаграме спортсмен опубликовал фотографию, а в подписи к ней рассказал, что в подарок за победу получил автомобиль от фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.

Уважаемые Друзья! Сегодня я одержал первую победу под знамёнами клуба "Ахмат". Этот успех вдвойне ценнее для меня, так как я получил в подарок автомобиль МЕРСЕДЕС. Его мне преподнесли из РОФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Спасибо многоуважаемой Аймане Несиевне, матери Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Благодарю за поддержку, очень приятно, когда твой труд оценивается подобным образом. АХМАТ СИЛА!

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Как сообщали Юга.ру, в октябре Александр Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат». В конце ноября он провел спарринг с Рамзаном Кадыровым.

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