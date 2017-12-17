Фонд Кадырова подарил Александру Емельяненко Mercedes за победный бой в «Ахмате»
Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова подарил Александру Емельяненко Mercedes за первую победу в составе бойцовского клуба «Ахмат»
В Грозном 17 декабря завершился международный турнир по смешанным единоборствам WFCA 44, прошедший под эгидой Всемирной бойцовской лиги «Ахмат».
На турнире российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Емельяненко одолел американца Вирджила Цвиккера. Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом, передает «Чечня Сегодня».
После боя Емельяненко выразил благодарность главе республики Рамзану Кадырову и заявил о готовности к следующему поединку.
В своем инстаграме спортсмен опубликовал фотографию, а в подписи к ней рассказал, что в подарок за победу получил автомобиль от фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.
Уважаемые Друзья! Сегодня я одержал первую победу под знамёнами клуба "Ахмат". Этот успех вдвойне ценнее для меня, так как я получил в подарок автомобиль МЕРСЕДЕС. Его мне преподнесли из РОФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Спасибо многоуважаемой Аймане Несиевне, матери Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Благодарю за поддержку, очень приятно, когда твой труд оценивается подобным образом. АХМАТ СИЛА!
Как сообщали Юга.ру, в октябре Александр Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат». В конце ноября он провел спарринг с Рамзаном Кадыровым.
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