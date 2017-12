Фонд Кадырова подарил Александру Емельяненко Mercedes за победный бой в «Ахмате»

Уважаемые Друзья! Сегодня я одержал первую победу под знамёнами клуба "Ахмат". Этот успех вдвойне ценнее для меня, так как я получил в подарок автомобиль МЕРСЕДЕС. Его мне преподнесли из РОФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Спасибо многоуважаемой Аймане Несиевне, матери Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Благодарю за поддержку, очень приятно, когда твой труд оценивается подобным образом. АХМАТ СИЛА!

