Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Чечня, Вся Россия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко

Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.

«Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!», — написал спортсмен.

По данным Sports.ru, боец в клубе «Ахмат» готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля в Москве.

Напомним, 19 февраля глава Чечни у себя в инстаграме опубликовал видео, на котором он ударяет Емельяненко и обещает ему встретиться на ринге. Кроме того, Кадыров уже вызывал спортсмена на бой в конце декабря прошлого года.

«Скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим кто кого. Одно дело говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое — боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы», — написал Кадыров.

Как сообщали Юга.ру, Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат» в октябре 2017 года, через год после того, как вышел из тюрьмы, где находился за совершение насильственных действий сексуального характера, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков.

Вскоре Фонд Ахмата Кадырова подарил бойцу Mercedes за первую победу в составе чеченского клуба.

Александр Емельяненко Бокс Единоборства Рамзан Кадыров

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