Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.

«Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!», — написал спортсмен.

По данным Sports.ru, боец в клубе «Ахмат» готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля в Москве.

Напомним, 19 февраля глава Чечни у себя в инстаграме опубликовал видео, на котором он ударяет Емельяненко и обещает ему встретиться на ринге. Кроме того, Кадыров уже вызывал спортсмена на бой в конце декабря прошлого года.

«Скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим кто кого. Одно дело говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое — боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы», — написал Кадыров.