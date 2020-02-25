Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко
Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
«Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!», — написал спортсмен.
По данным Sports.ru, боец в клубе «Ахмат» готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля в Москве.
Напомним, 19 февраля глава Чечни у себя в инстаграме опубликовал видео, на котором он ударяет Емельяненко и обещает ему встретиться на ринге. Кроме того, Кадыров уже вызывал спортсмена на бой в конце декабря прошлого года.
«Скоро встретимся уже на ринге и там уже посмотрим кто кого. Одно дело говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое — боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы», — написал Кадыров.
Как сообщали Юга.ру, Емельяненко подписал контракт с грозненским бойцовским клубом «Ахмат» в октябре 2017 года, через год после того, как вышел из тюрьмы, где находился за совершение насильственных действий сексуального характера, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков.
Вскоре Фонд Ахмата Кадырова подарил бойцу Mercedes за первую победу в составе чеченского клуба.