Появилось видео задержания Александра Емельяненко в Кисловодске

Видео, на котором полиция задерживает бойца MMA Александра Емельяненко, опубликовал 1 марта «Матч ТВ»

На съемках видно, как группа сотрудников правоохранительных органов провожает мужчину в машину ППС. Он уже не сопротивляется, но жалуется, что ему «передавили руки». За происходящим наблюдает группа прохожих.

Емельяненко устроил сопротивление сотрудникам ДПС, и они были вынуждены вызвать подкрепление. Позднее его доставили в отдел полиции для разбирательства. Полицейские считают, что он был довольно пьяным.

Золотой Mercedes доставили на штрафстоянку, а на бойца составили административный протокол. Дело могут рассмотреть уже в субботу, 2 марта.