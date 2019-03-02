Появилось видео задержания Александра Емельяненко в Кисловодске

Ставропольский край, Вся Россия

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Видео, на котором полиция задерживает бойца MMA Александра Емельяненко, опубликовал 1 марта «Матч ТВ»

На съемках видно, как группа сотрудников правоохранительных органов провожает мужчину в машину ППС. Он уже не сопротивляется, но жалуется, что ему «передавили руки». За происходящим наблюдает группа прохожих.

Емельяненко устроил сопротивление сотрудникам ДПС, и они были вынуждены вызвать подкрепление. Позднее его доставили в отдел полиции для разбирательства. Полицейские считают, что он был довольно пьяным.

Золотой Mercedes доставили на штрафстоянку, а на бойца составили административный протокол. Дело могут рассмотреть уже в субботу, 2 марта.

Как сообщали ранее Юга.ру, российского бойца MMA Александра Емельяненко задержали в пятницу, 1 марта в Кисловодске, когда он устроил ДТП, пытаясь скрыться от эвакуатора. Его Mercedes пытались убрать с тротуара, но он был с этим не согласен и попытался уехать прямо по пешеходной дороге. Выехав на проезжую часть, 37-летний спортсмен разбил два автомобиля.

Имя Александра Емельяненко и раньше преследовали скандалы. Он даже успел отбыть наказание за совершение сексуальных действий насильственного характера, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотических или психотропных средств. Вместо четырех с половиной лет боец отсидел в колонии два года и вышел условно-досрочно.

Вскоре после этого он стал бойцом чеченского клуба «Ахмат», написал стихи о Путине, сразился с Рамзаном Кадыровым и получил от него в подарок Mercedes.

Александр Емельяненко ДТП Кисловодск
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