Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош на базе отдыха в Анапе

Краснодарский край, Вся Россия

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 21 января получил семь суток ареста за хулиганство в Анапе

Емельяненко задержали на на базе отдыха «Спорт» в Супсехе. Полицию вызвали из-за того, что боец начал громко себя вести. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена.

Анапский горсуд привлек Емельяненко к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и поместил под арест на семь суток, передает «Интерфакс».

Другой источник издания сообщил, что полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как писали Юга.ру, в марте Емельяненко арестовали в Кисловодске за неповиновение полиции. Скрываясь от эвакуатора, он проехал на своем золотом «Мерседесе» по тротуару и разбил две машины, а после оказал сопротивление полицейским. За отказ пройти медосвидетельствование его лишили прав.

Напомним, в 2017 году Емельяненко стал бойцом грозненского клуба «Ахмат». 

Анапа Единоборства

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