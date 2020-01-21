Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош на базе отдыха в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 21 января получил семь суток ареста за хулиганство в Анапе

Емельяненко задержали на на базе отдыха «Спорт» в Супсехе. Полицию вызвали из-за того, что боец начал громко себя вести. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена.

Анапский горсуд привлек Емельяненко к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и поместил под арест на семь суток, передает «Интерфакс».

Другой источник издания сообщил, что полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.