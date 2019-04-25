Суд отказался возвращать права Александру Емельяненко после ДТП в Кисловодске
Кисловодский городской суд 25 апреля решил не возвращать водительские права бойцу смешанного стиля Александру Емельяненко
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Спортсмен в Кисловодске 1 марта, будучи пьяным, проехал на своем золотом Mercedes по тротуару и разбил два автомобиля, пытаясь скрыться от эвакуатора. После этого его арестовали на 10 суток, оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование.
25 апреля суд оставил без изменения постановление мирового судьи, который лишил Емельяненко прав на полтора года.
«Постановление мирового судьи оставить без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — цитирует судью RT со ссылкой на ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Александр Емельяненко стал бойцом грозненского клуба «Ахмат».
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