Суд отказался возвращать права Александру Емельяненко после ДТП в Кисловодске

Кисловодский городской суд 25 апреля решил не возвращать водительские права бойцу смешанного стиля Александру Емельяненко

Спортсмен в Кисловодске 1 марта, будучи пьяным, проехал на своем золотом Mercedes по тротуару и разбил два автомобиля, пытаясь скрыться от эвакуатора. После этого его арестовали на 10 суток, оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование.

25 апреля суд оставил без изменения постановление мирового судьи, который лишил Емельяненко прав на полтора года. «Постановление мирового судьи оставить без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — цитирует судью RT со ссылкой на ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Александр Емельяненко стал бойцом грозненского клуба «Ахмат».