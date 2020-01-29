Бойца Александра Емельяненко освободили из-под ареста в Анапе

Напомним, 21 января Емельяненко задержали на базе отдыха «Спорт» в поселке Супсех. Боец начал себя громко вести, после чего очевидцы вызвали полицию. В крови у спортсмена нашли алкоголь.

Анапский городской суд привлек Емельяненко к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и поместил под арест на неделю. Его адвокаты пытались сократить срок до трех суток, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.

Во вторник, 28 января, Емельяненко вышел из изолятора временного содержания. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак.

Напомним, в марте 2019 года Емельяненко задержали за пьяную езду в Кисловодске. Пытаясь уехать от эвакуатора, спортсмен проехал на своем золотом Mercedes по тротуару, а затем разбил две машины. За отказ пройти медосвидетельствование его лишили прав/