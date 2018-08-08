Подозреваемого в каннибализме краснодарца переведут из СИЗО в лечебницу из-за опасной инфекции
Следствие изменит меру пресечения фигуранту дела об убийстве и расчленении женщины на территории Краснодарского военного авиационного училища Дмитрию Бакшееву
В ходе расследования дела супругов Бакшеевых, подозреваемых в убийстве и расчленении женщины, у мужчины выявили опасное инфекционное заболевание, которое препятствует его пребыванию в следственном изоляторе и создает угрозу его жизни, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Следователь принял решение в ближайшее время изменить обвиняемому меру пресечения и поместить его в специализированное лечебное учреждение. В региональное управление Росгвардии направлено письмо по вопросу обеспечения охраны места содержания и лечения фигуранта дела.
В краевом СК добавили, что эксперты центра психиатрии и наркологии им. Сербского признали Наталью Бакшееву вменяемой.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 11 сентября 2017 года нашли телефон с фотографией со скальпом женщины, а также селфи, на котором мужчина снял себя с отрубленной рукой. Позже на территории авиаучилища в пакете и ведре обнаружили останки женщины. Владельцем телефона оказался Дмитрий Бакшеев, его арестовали вместе с супругой Натальей по подозрению в убийстве и расчленении тела женщины.
В общежитии авиаучилища, где жили Бакшеевы, обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе, а на кухне были найдены фрагменты еды и замороженные мясные части неизвестного происхождения.
8 августа СК представил результаты генетической экспертизы, которая показала, что это останки убитой женщины.
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