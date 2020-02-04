Роспотребнадзор посоветовал оставлять дома детей с кашлем и насморком, чтобы не распространять коронавирус

В декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 4 февраля количество заразившихся достигло 20 тыс. 677 человек, а умерших — 427. В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, однако диагноз не подтвердился.

27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января в России вирус из Китая диагностировали у двух человек. В этот же день РФ закрыла свои границы.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике вируса, ведомство рассказало о гигиене при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ.