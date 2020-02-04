Роспотребнадзор посоветовал оставлять дома детей с кашлем и насморком, чтобы не распространять коронавирус

Краснодарский край

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Роспотребнадзор Кубани 3 февраля рассказал, как школьникам защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ

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В декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 4 февраля количество заразившихся достигло 20 тыс. 677 человек, а умерших — 427. В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, однако диагноз не подтвердился.

27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января в России вирус из Китая диагностировали у двух человек. В этот же день РФ закрыла свои границы.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике вируса, ведомство рассказало о гигиене при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Роспотребнадзор Кубани 3 февраля выпустил памятку для школьников, в которой рассказал, что вирусы есть везде — они маленькие, и их нельзя увидеть без микроскопа. Ведомство уточнило, что заразиться можно от прикосновения к твердым предметам или поверхностям, если там есть вирусы (стол, дверная ручка, телефон, игрушка, перила). Кроме того, можно заболеть, прикасаясь немытыми руками к носу, рту, глазам, а также при рукопожатиях, поцелуях и объятиях.

К симптомам болезни отнесли высокую температуру, головную боль, усталость, кашель, чихание, заложенность носа или насморк, першение и боль в горле, а также покраснение глаз.

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По мнению Роспотребнадзора, чтобы не заразиться гриппом, коронавирусом и ОРВИ, надо:

  • тщательно мыть руки перед едой, после туалета и придя с улицы;
  • мыть руки после кашля, чихания и сморкания;
  • пользоваться антисептическим гелем;
  • не трогать глаза, нос и рот грязными руками;
  • заниматься физкультурой и высыпаться;
  • проветривать комнату;
  • надевать медицинскую маску в людных местах и в транспорте;
  • избегать контактов с заболевшими.

Также ведомство рекомендовало оставаться дома при кашле, насморке или температуре, чтобы быстрее поправиться и никого не заразить. 

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