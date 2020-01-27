Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу для жителей Кубани

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани с 27 января по 10 февраля будет работать горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу

Читайте также:

Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 26 января во всем мире заболело 2 тыс. 116 человек.

Управление Роспотребнадзора Краснодарского края 27 января открыло горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе:

  • что делать, если вы недавно были в Китае или вам нужно полететь в эту страну?
  • какие симптомы у новой болезни?
  • какие меры профилактики предпринимать?
  • что делают в аэропортах и на границе России, чтобы не допустить проникновение вируса в страну.

Читайте также:

Горячая линия будет работать по будням с 10:00 до 17:00. Звонить нужно по телефону: 8 (861) 259-35-22, сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.

Безопасность Здравоохранение Медицина Роспотребнадзор

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Анализы прилетевшего из Китая в Краснодар мужчины отправили на исследование
На Кубани в 2019 году подорожала гречка. Зато сахар стал дешевле
Краснодарцы пожаловались на сбой сервиса «Почта Mail.ru»
В Сочи сгорел частный дом
Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу для жителей Кубани
В Махачкале ребенок поднес спичку к дому и устроил взрыв

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале