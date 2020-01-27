Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу для жителей Кубани

На Кубани с 27 января по 10 февраля будет работать горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу

Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 26 января во всем мире заболело 2 тыс. 116 человек.

Управление Роспотребнадзора Краснодарского края 27 января открыло горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе: