Роспотребнадзор открыл горячую линию по коронавирусу для жителей Кубани
На Кубани с 27 января по 10 февраля будет работать горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу
Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 26 января во всем мире заболело 2 тыс. 116 человек.
Управление Роспотребнадзора Краснодарского края 27 января открыло горячую линию, на которой можно получить ответы на вопросы о коронавирусе:
- что делать, если вы недавно были в Китае или вам нужно полететь в эту страну?
- какие симптомы у новой болезни?
- какие меры профилактики предпринимать?
- что делают в аэропортах и на границе России, чтобы не допустить проникновение вируса в страну.
Горячая линия будет работать по будням с 10:00 до 17:00. Звонить нужно по телефону: 8 (861) 259-35-22, сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.
Посмотреть карту распространения коронавируса можно здесь.
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