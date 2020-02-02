Холера, чума... коронавирус. Россия внесла новую инфекцию в список опасных заболеваний

На сайте Правительства РФ 2 февраля появилось постановление премьер-министра Михаила Мишустина о внесении нового коронавируса в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Список был создан в 2004 году. До настоящего времени в него входило 15 заболеваний: чума, холера, ВИЧ, гепатиты В и С, малярия, сибирская язва и другие.

Как писали Юга.ру, 31 января на заседании оперативного штаба правительства по борьбе с этой инфекцией, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила , что в России коронавирус обнаружили у двух человек. Им заболели граждане Китая, живущие в Забайкальском крае и Тюменской области.

Голикова также рассказала, что все россияне, которые находятся в городе Ухань (300 человек) и в Хубэе (341 человек), будут эвакуированы на родину до 4 февраля.

А с 1 февраля в России начнет действовать новый режим транспортного сообщения с Китаем: авиасообщение между странами будет прервано, за исключениам работы 5 авиалиний. Почтовые и грузовые перевозки с Китаем ограничивать не будут, добавила вице-премьер.