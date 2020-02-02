Холера, чума... коронавирус. Россия внесла новую инфекцию в список опасных заболеваний
Россия включила коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих
На сайте Правительства РФ 2 февраля появилось постановление премьер-министра Михаила Мишустина о внесении нового коронавируса в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Список был создан в 2004 году. До настоящего времени в него входило 15 заболеваний: чума, холера, ВИЧ, гепатиты В и С, малярия, сибирская язва и другие.
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По данным на 2 февраля, новым типом коронавируса заразились 14тыс. 489 человек. Умерло 304 человека, выздоровел 401.
Как писали Юга.ру, 31 января на заседании оперативного штаба правительства по борьбе с этой инфекцией, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России коронавирус обнаружили у двух человек. Им заболели граждане Китая, живущие в Забайкальском крае и Тюменской области.
Рекомендации Роспотребнадзора:
Голикова также рассказала, что все россияне, которые находятся в городе Ухань (300 человек) и в Хубэе (341 человек), будут эвакуированы на родину до 4 февраля.
А с 1 февраля в России начнет действовать новый режим транспортного сообщения с Китаем: авиасообщение между странами будет прервано, за исключениам работы 5 авиалиний. Почтовые и грузовые перевозки с Китаем ограничивать не будут, добавила вице-премьер.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, в конце января на юге России с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек, прибывших из Китая, — в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Однако результаты их анализов оказались отрицательными.
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