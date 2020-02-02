Холера, чума... коронавирус. Россия внесла новую инфекцию в список опасных заболеваний

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Россия включила коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих

На сайте Правительства РФ 2 февраля появилось постановление премьер-министра Михаила Мишустина о внесении нового коронавируса в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Список был создан в 2004 году. До настоящего времени в него входило 15 заболеваний: чума, холера, ВИЧ, гепатиты В и С, малярия, сибирская язва и другие.

Читайте также:

По данным на 2 февраля, новым типом коронавируса заразились 14тыс. 489 человек. Умерло 304 человека, выздоровел 401.

Как писали Юга.ру, 31 января на заседании оперативного штаба правительства по борьбе с этой инфекцией, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России коронавирус обнаружили у двух человек. Им заболели граждане Китая, живущие в Забайкальском крае и Тюменской области.

Рекомендации Роспотребнадзора:

Голикова также рассказала, что все россияне, которые находятся в городе Ухань (300 человек) и в Хубэе (341 человек), будут эвакуированы на родину до 4 февраля.

А с 1 февраля в России начнет действовать новый режим транспортного сообщения с Китаем: авиасообщение между странами будет прервано, за исключениам работы 5 авиалиний. Почтовые и грузовые перевозки с Китаем ограничивать не будут, добавила вице-премьер.

Читайте также:

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце января на юге России с подозрением на коронавирус были госпитализированы несколько человек, прибывших из Китая, — в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе. Однако результаты их анализов оказались отрицательными.

Коронавирус Медицина Правительство Эпидемии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Холера, чума... коронавирус. Россия внесла новую инфекцию в список опасных заболеваний
В Сочи прошел этап Кубка мира Rosa Ski Dream
В Новороссийске водитель сбил пешехода на «зебре»
В Сочи произошел пожар на территории этнографического комплекса
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и сильных дождей
МЧС предупредило о возможном сходе лавин в горах Сочи

Лента новостей

Как записать ребенка в школу?

Объясняем на примере краснодарского лицея № 90

Статьи

Поставить крест на прежней жизни

Как Олимпиада изменила жизнь старообрядцев

Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале