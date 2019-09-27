Полицейские, уволенные после задержания Голунова, требуют восстановления на службе

Трое полицейских, которых уволили после задержания журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, подали иски о восстановлении на службе

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинили в хранении наркотиков и отправили под домашний арест. В задержании участвовали полковник Андрей Щиров, а также его подчиненные Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Голунов уверял, что наркотики ему подбросили.

В связи с недоказанностью обвинения уголовное дело закрыли и отстранили от должности задержавших его полицейских. 16 июля пресс-служба МВД сообщала, что всего по итогам проверки из полиции уволили четырех человек. Также в отставку отправили двух генералов — главу управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

В сентябре стало известно, что Мосгорсуд рассматривает иски Щирова, Феофанова и Уметбаева о восстановлении на службу. По данным «Коммерсанта», Феофанов и Уметбаев подали иски еще 21 августа, а Щиров — 13 сентября. В своих обращениях они указали, что считают увольнения несправедливыми.