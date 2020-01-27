«Свободу Абдулмумину Гаджиеву». СМИ выступили в поддержку журналиста дагестанского «Черновика»

Редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня 2019 года. На него завели дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Гаджиева подозревают в перечислении денег исламскому проповеднику Абу Умару Саситлинскому, которого считают организатором финансирования террористов.

16 июня другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев в суде признался, что под пытками оклеветал журналиста. Он извинился за это и заявил, что его избили, чтобы получить показания. Тем не менее, спустя два дня Гаджиева арестовали на два месяца.

21 июня три дагестанских газеты вышли с одинаковой полосой «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Также его поддержали бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Забит Магомедшарипов, чемпион России и мира по боевому самбо Ислам Махачев, боец смешанного стиля Тимур Валиев и другие спортсмены.