«Свободу Абдулмумину Гаджиеву». СМИ выступили в поддержку журналиста дагестанского «Черновика»
Корреспондент «Новой газеты» Илья Азар 27 января опубликовал видеообращение, в котором работники СМИ выступили в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева
Редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня 2019 года. На него завели дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Гаджиева подозревают в перечислении денег исламскому проповеднику Абу Умару Саситлинскому, которого считают организатором финансирования террористов.
16 июня другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев в суде признался, что под пытками оклеветал журналиста. Он извинился за это и заявил, что его избили, чтобы получить показания. Тем не менее, спустя два дня Гаджиева арестовали на два месяца.
21 июня три дагестанских газеты вышли с одинаковой полосой «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Также его поддержали бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Забит Магомедшарипов, чемпион России и мира по боевому самбо Ислам Махачев, боец смешанного стиля Тимур Валиев и другие спортсмены.
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Власти республики девять раз отказывали группе поддержки Гаджиева в проведении митинга. Среди причин, которыми минюст региона объяснял отказ, были близость зданий органов власти, железной дороги к местам проведения митингов, а также проведние ярмарки. Кроме того, 2 октября 2019 года в редакцию «Черновика» приходили с обысками. Гаджиеву несколько раз продлевали арест, последний раз это произошло 31 декабря. Под стражей журналист будет находиться до 13 марта 2020 года, сообщал «Черновик».
27 января в YouTube появилось видеообращение ряда представителей российских СМИ в поддержку Гаджиева — среди них «Медуза», «Новая газета», «Медиазона», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Эхо Москвы», а также журналисты Олег Кашин, Ирина Шихман, Катерина Гордеева и другие.
«Его обвинили в том, что он финансировал террористическую организацию. Просто потому, что когда-то взял интервью у человека, которого впоследствии обвинили в терроризме», — рассказала автор YouTube-проекта «А поговорить?» Ирина Шихман.
Сотрудница «Эха Москвы» Татьяна Фельегауэр подчеркнула, что имеющиеся доказательства «говорят о том, что это дело, безусловно, сфальсифицировано».
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«Никаких доказательств того, что Гаджиев кого-то финансировал, в деле нет», — отметил в видео главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.
Журналист «Медузы» Иван Голунов добавил, что «никто не должен находиться в тюрьме по недоказанному обвинению».
В конце ролика все журналисты потребовали «Свободу Абдулмумину Гаджиеву».
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