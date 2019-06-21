Три дагестанских издания вышли с одинаковой первой полосой с заголовком «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев»
Три дагестанских издания 21 июня вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева
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18 июня суд на два месяца заключил под стражу сотрудника «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, который стал фигурантом дела о финансировании терроризма. Журналист отрицает все обвинения.
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» 21 июня поддержали Гаджиева и вышли с одинаковой первой полосой с заголовком «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».
Этим представители прессы Дагестана выразили свой протест, в связи с задержанием их коллеги. В электронном виде газету можно скачать на официальном сайте «Черновика».
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Как сообщали Юга.ру, журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня по подозрению в финансировании экстремизма. 16 июня другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев в суде признался, что под пытками оклеветал журналиста. Он извинился за это и рассказал, что его избили, чтобы получить показания.
Адвокаты Гаджиева сообщили, что будут обжаловать решение суда и требовать изменить меру пресечения.
Кроме того, публикации с поддержкой Гаджиева в своих блогах сделали боец UFC Забит Магомедшарипов, чемпион России и мира по боевому самбо Ислам Махачев, боец смешанного стиля Тимур Валиев, борцы вольного стиля Адам Батыров и Махмуд Магомедов, тренер Мансур Учакаев и другие спортсмены.
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