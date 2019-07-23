Журналисту «Черновика» предъявили обвинение в финансировании терроризма через статьи. Текст обвинения на 90% совпал с научной работой из вестника академии МВД
Дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву, редактору отдела «Религия» газеты «Черновик», 22 июля предъявили обвинение в финансировании терроризма
Постановление о привлечении Гаджиева в качестве обвиняемого состоит из шести страниц, непосредственно ему посвящена только одна из них, пишет «Черновик». Издание отмечает, что текст документа на 90% совпадает с текстом научной работы, опубликованной в 2016 году в журнале «Вестник Нижегородской академии МВД», и посвящен истории возникновения террористических организаций в Сирии. [Постановление составил следователь третьего отдела по особо важным делам СУ СКР по Дагестану Надир Телевов.]
Гаджиеву вменяется, что в 2011 году он вступил в преступный сговор с находящимся в настоящее время в международном розыске проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (Абу Умаром Саситлинским) и другими лицами. [Ахмеднабиев был одним из самых известных салафитских проповедников в республике, в 2013 году переехал в Турцию. С 2014 года находится в международном розыске по подозрению в нескольких преступлениях, в том числе содействии террористической деятельности и публичных призывах к ее осуществлению. Следствие считает проповедника организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.]
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По данным следствия, Гаджиев осуществил финансирование терроризма, когда с 2011 по 2019 годы, являясь сотрудником газеты «Черновик», «в целях сбора денежных средств размещал в еженедельнике ложную информацию о якобы осуществлении Ахмеднабиевым только благотворительной деятельности, достоверно зная, что часть денежных средств, собираемых фондом "Ансар", направлялись для продолжения террористической организации, действующей в Сирии».
В результате неустановленное количество граждан перечислили денежные средства в созданный проповедником Ахмеднабиевым фонд, из которых не менее 6 млн рублей были использованы для укрепления материально-технической базы террористов.
«При этом следствие не указывает, какие конкретно публикации осуществил с этой целью Гаджиев, не приводит их содержание или результаты экспертиз, а также не приводит иных любых сведений, подтверждающих версию силовиков», — отмечает «Черновик».
Издание напоминает, что изначально Гаджиева подозревали в том, что он собирает средства на финансирование терроризма через группу «ВКонтакте», которую администрировал. Однако в обвинительном заключении это не упоминается.
Как писали Юга.ру, Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня и арестовали на два месяца. 16 июня другой задержанный по той же статье — бизнесмен Кемал Тамбиев в суде признался, что под пытками оклеветал журналиста. Он извинился за это и рассказал, что его избили, чтобы получить показания.
В его поддержку журналиста выступили его коллеги, в том числе выпустив три еженедельника с лозунгом «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» на первой полосе. Также публикации с поддержкой Гаджиева в своих блогах сделали многие известные в республике спортсмены.
С момента задержания Гаджиева его группа поддержки подала десять заявок на митинги, девять из них отклонил минюст республики, об ответе на десятую не сообщалось.
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