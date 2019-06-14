В Дагестане задержали журналиста газеты «Черновик»
В Дагестане журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева в июне задержали по подозрению в финансировании экстремизма
Дома у Гаджиева прошли обыски, сообщил 14 июня «Кавказский Узел» со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Журналиста подозревают в финансировании экстремизма.
Друг Гаджиева Идрис Юсупов рассказал, что возле дома журналиста стояли две «Газели», вокруг ходили люди в камуфляже и гражданской одежде.
«После того как я приехал, буквально через минуту, его вывели в наручниках и посадили в "Газель". Сотрудники правоохранительных органов препятствовали ведению видеозаписи», — рассказал Юсупов.
По его словам, дома у Гаджиева изъяли компьютеры, планшеты и ноутбуки. Учредитель газеты «Черновик» предположил, что обыски прошли из-за отказа журналиста беседовать с силовиками.
Адвоката задержанного Арсена Шабанова не пустили в здание следственного комитета. По его словам, он еще не виделся со своим подзащитным. Детали уголовного дела также неизвестны.
«Черновик» сообщил, что на Гаджиева завели дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).
По данным источников в правоохранительных органах, Гаджиева подозревают в перечислении денег на счета исламского проповедника Абу Умара Саситлинского. Его считают организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в Махачкале полиция задержала 15 прихожан салафитской мечети «Тангъим», в том числе журналиста Идриса Юсупова.
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