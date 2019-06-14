В Дагестане задержали журналиста газеты «Черновик»

В Дагестане журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева в июне задержали по подозрению в финансировании экстремизма

Дома у Гаджиева прошли обыски, сообщил 14 июня «Кавказский Узел» со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Журналиста подозревают в финансировании экстремизма.

Друг Гаджиева Идрис Юсупов рассказал, что возле дома журналиста стояли две «Газели», вокруг ходили люди в камуфляже и гражданской одежде.

«После того как я приехал, буквально через минуту, его вывели в наручниках и посадили в "Газель". Сотрудники правоохранительных органов препятствовали ведению видеозаписи», — рассказал Юсупов.

По его словам, дома у Гаджиева изъяли компьютеры, планшеты и ноутбуки. Учредитель газеты «Черновик» предположил, что обыски прошли из-за отказа журналиста беседовать с силовиками.

Адвоката задержанного Арсена Шабанова не пустили в здание следственного комитета. По его словам, он еще не виделся со своим подзащитным. Детали уголовного дела также неизвестны.

«Черновик» сообщил, что на Гаджиева завели дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).