Нурмагомедов поддержал репостом речь арестованного журналиста дагестанского «Черновика»

Дагестан, Вся Россия

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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 18 июня сделал репост публикации в поддержку журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Накануне суд на два месяца заключил под стражу сотрудника «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, который стал фигурантом дела о финансировании терроризма.

Перед арестом журналист сказал речь, аудиозапись которой позже появилась в сети, в том числе в телеграм-канале «Черновика» и инстаграме «Моя Махачкала».

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал репост речи Гаджиева в сторис своего инстаграма.

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Ранее публикации с поддержкой Абдулмумина Гаджиева в своих блогах сделали боец UFC Забит Магомедшарипов, чемипон России и мира по боевому самбо Ислам Махачев, боец смешанного стиля Тимур Валиев, борцы вольного стиля Адам Батыров и Махмуд Магомедов, тренер Мансур Учакаев и другие спортсмены.

«Благодаря этому о ситуации с необоснованным задержанием журналиста "Черновика" узнали сотни тысяч людей в России и за ее пределами», — написало издание своем в телеграм-канале.

В своей речи в суде Гаджиев указал на то, что следственные органы только сейчас нашли следы преступления в документации, изъятой в 2014 году.

«Возникает вопрос: а где вы до сих пор были? Где были следы преступления, которые вы сегодня нашли?» — сказал журналист.

Он также отметил, что фонд «Ансар» (Гаджиев был его соучредителем), который якобы финансировал террористов, был создан до появления организации «Исламский мир» и прекратил существование до того, как ИГИЛ запретили в России.

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По словам Гаджиева, он никогда не пользовался соцсетью «ВКонтакте», где следствие нашло следы преступления. Выступая перед судом, он заявил, что никогда не совершал преступление или правонарушение, не вел денежных сборов и отговаривал от этого других.

Как сообщали Юга.ру, Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня в Махачкале по подозрению в финансировании экстремизма. 16 июня другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев в суде заявил, что под пытками оклеветал журналиста. Он извинился за это и рассказал, что его избили, чтобы получить показания.

Махачкала Суд Хабиб Нурмагомедов
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