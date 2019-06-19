Нурмагомедов поддержал репостом речь арестованного журналиста дагестанского «Черновика»

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 18 июня сделал репост публикации в поддержку журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Накануне суд на два месяца заключил под стражу сотрудника «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, который стал фигурантом дела о финансировании терроризма. Перед арестом журналист сказал речь, аудиозапись которой позже появилась в сети, в том числе в телеграм-канале «Черновика» и инстаграме «Моя Махачкала». Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал репост речи Гаджиева в сторис своего инстаграма.

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Ранее публикации с поддержкой Абдулмумина Гаджиева в своих блогах сделали боец UFC Забит Магомедшарипов, чемипон России и мира по боевому самбо Ислам Махачев, боец смешанного стиля Тимур Валиев, борцы вольного стиля Адам Батыров и Махмуд Магомедов, тренер Мансур Учакаев и другие спортсмены.

«Благодаря этому о ситуации с необоснованным задержанием журналиста "Черновика" узнали сотни тысяч людей в России и за ее пределами», — написало издание своем в телеграм-канале. В своей речи в суде Гаджиев указал на то, что следственные органы только сейчас нашли следы преступления в документации, изъятой в 2014 году. «Возникает вопрос: а где вы до сих пор были? Где были следы преступления, которые вы сегодня нашли?» — сказал журналист. Он также отметил, что фонд «Ансар» (Гаджиев был его соучредителем), который якобы финансировал террористов, был создан до появления организации «Исламский мир» и прекратил существование до того, как ИГИЛ запретили в России.