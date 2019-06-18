В Дагестане журналиста «Черновика» арестовали на два месяца
Суд 18 июня отправил под арест журналиста дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которого заподозрили в финансировании терроризма
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Журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня по подозрению в финансировании экстремизма. 16 июня другой задержанный по той же статье, бизнесмен Кемал Тамбиев в суде признался, что под пытками оклеветал журналиста. Он извинился за это и рассказал, что его избили, чтобы получить показания.
Следствие попросило заключить Гаджиева под стражу на два месяца. 18 июня Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия о заключении журналиста под стражу, написал в своем телеграм-канале «Черновик» со ссылкой на адвокатов.
«Судья Советского районного суда Махачкалы Далгат Гаджиев не принял во внимание заявления адвокатов о том, что Кемал Тамбиев давал показания на журналиста Абдулмумина Гаджиева под пытками, а также многочисленные положительные характеристики на журналиста», — заявил юрист.
Также адвокаты Гаджиева сообщили, что будут обжаловать решение суда и требовать изменить меру пресечения.
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