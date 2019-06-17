Подозреваемый в финансировании терроризма бизнесмен рассказал, что оклеветал журналиста «Черновика» под пытками

В Дагестане подозреваемый в финансировании терроризма мужчина в суде рассказал, что его пытали, чтобы выбить показания против журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева

Молодого ученого и предпринимателя Кемала Тамбиева задержали по подозрению в финансировании терроризма 14 июня в его квартире в Москве и доставили в Махачкалу. Там он дал показания против задержанного по той же статье журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

16 июня прошло судебное заседание по избранию меры пресечения Тамбиеву, где он рассказал, что его пытали, чтобы выбить показания против редактора газеты. За день до этого прошел суд по избранию меры пресечения для журналиста. Там он заявил, что Тамбиев попросил у него прощения за то, что оговорил его под пытками, написали 16 июня «Кавказ.Реалии».

После суда прошла пресс-конференция с участием адвокатов, на которой они рассказали о нарушениях против их подзащитных. Например, согласно протоколу допроса Тамбиева, он узнал от третьего лица, что Гаджиев является администратором группы во «ВКонтакте», через которую он якобы финансировал терроризм. По предположению адвоката, обвинение против журналиста будет строиться на этих показаниях, так как ничего другого у следствия нет.

Другой юрист обратил внимание на внешний вид Тамбиева, назвав его «уставшим измученным человеком с отеком под глазом и поникшим взглядом». По его словам, предприниматель под пытками оговорил себя и остальных участников процесса, от чего сразу отказался.

Учредитель «Черновика» Магди Камалов заявил, что отрицательное отношение Гаджиева к терроризму было понятно по его публикациям в газете, а все происходящее он назвал «полным абсурдом».